El periodista cumple 93 años y ha recordado las innumerables anécdotas vividas en su dilatada trayectoria en el mundo del corazón

Exclusiva | Jaime Peñafiel revela los detalles de la amistad entre el rey Juan Carlos I y los jeques árabes: "Estaba a sus órdenes"

‘Tardear’ ha querido celebrar de una forma muy especial el cumpleaños de Jaime Peñafiel, que cumple 93 años. El periodista ha recibido a un equipo del programa para recordar las innumerables anécdotas vividas en su dilatada trayectoria en el mundo del corazón.

Mostrando algunos rincones de su casa, Peñafiel se sinceraba contando la trágica historia de su hija. “Esta es mi hija, fue mi gran tragedia, mi hija única murió. Quiso estudiar en Inglaterra, estuvo en un internado en Inglaterra, no sé si ahí se enganchó o no se enganchó, pero ya vino terrible, terrible. Murió con 25 años…”, decía el periodista mostrando una foto de su hija.

Peñafiel recordaba sus 70 años como periodista, empezó en Europa Press y fue en ‘Hola’ donde empezó a dedicarse al mundo del corazón. “Cubrí 60 bodas reales, me hice un gran periodista”, aseguraba mientras desvelaba el motivo que le llevó a dejar esa revista.

“Después de llevar yo 20 años en ‘Hola’ pronto dije: por esto, dentro de 15 días me voy. Yo lo que no podía permitir es que me robaran una entrevista, que era mía”, decía confesando que la causante de ese abandono fue Isabel Presley.

Jaime Peñafiel ha dedicado toda su vida al periodismo, dejando para la historia grandes exclusivas y también investigaciones, como por ejemplo la publicación de las fotos de Franco moribundo… El periodista ha repasado su entrevista más especial y la entrevista que le ha llevado más problemas.