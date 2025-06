Inés Gutiérrez 14 JUN 2025 - 06:00h.

Hijos de Doroteo García-Page y Gregoria Sánchez, Javier y Emiliano siempre han tenido una relación de confianza

Emiliano García-Page: “Ser ministro, como ser consejero autonómico, es tener que aguantar al presidente. No tengo posibilidad de serlo"

García-Page se ha convertido en un apellido bastante conocido gracias a la carrera política de Emiliano, sin embargo, no es tanto lo que se conoce de su vida personal, para empezar, no todo el mundo sabe que no es el único García-Page que ha estado relacionado con esta profesión, su hermano gemelo, Javier, también estuvo militando en el PSOE, aunque se dio de baja en 2023.

De momento, Emiliano no parece tener intención de seguir los pasos de su hermano, lleva siendo presidente de Castilla-La Mancha desde el año 2015 y sigue formando parte del PSOE.

Así es Javier, el hermano gemelo de Emiliano García-Page que también militó en el PSOE

El parecido entre ambos es innegable, en las fotografías en las que han sido captados juntos queda en evidencia que entre ellos existe ese parentesco y en persona es igual de asombroso, el propio Pedro Sánchez les confundía hace años durante un mitin. Son muchas las cosas que los hermanos tienen en común y hasta hace poco el partido en el que militaban era una de ellas, pero Javier no dudó en darse de baja del partido al no estar conforme con la deriva de las decisiones que se estaban tomando. “Seguiré siendo socialista”, aclaraba a pesar de todo.

“La deriva del partido en estos últimos años y especialmente lo que en este momento está pasando, y lo que sin duda va a pasar, hace que mis valores y principios socialistas resulten incompatibles con la militancia en este 'nuevo PSOE' y que mis convicciones solo puedan expresarse fuera de él”, decía en el momento de anunciar el final de su militancia en el partido, lo que hacía con una carta fechada el 4 de noviembre de 2023. Esta fue una importante decisión para Javier, que llevaba desde los 14 años asociado a este partido político, primero en las juventudes socialistas y después en el partido.

Emiliano y Javier mantienen una estrecha relación llena de confianza y, sobre todo, respeto. En alguna ocasión Emiliano reconocía tener siempre en cuenta la opinión de su hermano a la hora de tomar sus propias decisiones, “nunca hago nada sin el 'sí' de mi hermano, y si mi hermano dice 'no', pues yo digo 'no'”, explicaba en declaraciones recogidas por Cope. A pesar de eso, parece evidente que son más que capaces de tomar decisiones diferentes, pues Emiliano continúa ligado al partido que su hermano abandonó.

Los García-Page provienen de una familia humilde, su padre, Doroteo García-Page, era encuadernador y su madre, Gregoria Sánchez, ama de casa. Emiliano estudió Derecho y en 1996 se casó con Yolanda Fernández, hija del primer alcalde socialista de Puertollano tras la transición. Gracias a esta relación (que llegaba a su fin en el año 2020 tras veinticuatro años de matrimonio), Javier es tío por partida doble, Raquel y David son los discretos hijos de Emiliano, a los que en ocasiones ha nombrado en algún mitin, aunque prefieren mantenerse al margen de la vida profesional de su padre.