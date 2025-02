Una vez más, Emiliano García-Page, uno de los barones más críticos con el gobierno de Pedro Sánchez, se ha mostrado claro y contundente en sus respuestas. Sobre las cesiones de su partido, el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho: "Es un eslabón más en una cadena de cesiones muy graves. Uno puede dudar o tener que negociar qué hacer, pero lo que no puedes negociar o hacer es lo que uno es. No puedes dejar de ser un partido socialdemócrata, constitucionalista, con límites y con perímetro. Hay cosas especialmente graves y en particular el tema de inmigración es doblemente grave porque es una competencia exclusiva del Estado", ha respondido a Ana Rosa Quintana.