Emiliano García-Page responde a lo WhatsApp al supuesto “toca cojones” de Pedro Sánchez: “Los mensajes amenazantes o un tanto ofensivos, me dejaron de preocupar y los dejé de recibir”

Compartir







Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha conectado en directo con ‘El programa de Ana Rosa’ justo cuando se cumplen 10 años de su mandato y se vive un ambiente de convulsión en el partido socialista, al que representa. El presidente manchego ha hablado con mucha claridad sobre el Caso Koldo, los WhatsApp entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, el AVE a Extremadura, la situación de su comunidad...

Ana Rosa Quintana ha comenzado la entrevista preguntándole por “el lodo, las cloacas…” y él ha dejado claro que en su comunidad autónoma “respiramos aire fresco, bueno, respiramos una estabilidad y que la gente establece una comparación con el ruido infernal, que el 90% es en Madrid… Es muy preocupante el ambiente político madrileño. Aquí las noticias que respiramos es apertura de hospitales, centros de salud, inauguraciones de nuevas viviendas para gente con problemas, puestas de largo de empresas que están llegando afortunadamente a la región…”.

El presidente asegura que el 90% de su tiempo lo dedica a la gestión de Castilla-La Mancha, pero es consciente del ruido que más de madrileño, es un ruido que afecta a su partido directamente “Cuando digo el ruido, independientemente del caso de supuesta corrupción o sucios, que son los que más me preocupan, hay un ambiente de frentismo que impiden cualquier tipo de puente…”.

Ana Rosa Quintana ha querido saber cuál era su opinión sobre la información de El Confidencial sobre la intención de acabar con la OCU por parte de miembros de su partido y García-Page ha sido claro “Esto es grave, no sé si esta señora es todavía militante, con Ábalos se tomaron medidas más rápidas y créame que yo desde los 14 años teniendo raíces socialistas y esto nos afecta. El PSOE tiene que atajar cualquier tipo de especulación o trabajo sucio… Me preocupa mucho que esta señora en el vídeo, habla en plural, no sé a qué plural hace referencia y yo no me siento incluido, pero me da bochorno…”.

PUEDE INTERESARTE La medida impuesta por el rey Felipe VI que afectará directamente al futuro profesional de la infanta Sofía

Emiliano García-Page cree que hay que pedir responsabilidades: "No creo que vayamos tan lejos como con Maxim Huerta"

El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado muy crítico con esta situación “Nunca lo he visto en el PSOE, nunca lo he visto y con esas formas, muy chusco… El que no va a reuniones dónde termina grabado, le graban el teléfono o tienen pendrive que acaban escondidos en cajas de zapatos…”. Está convencido de que se tienen que pedir responsabilidades y que tienen que producirse dimisiones “No creo que vayamos tan lejos como con Maxim Huerta que tuvo que dimitir en tres minutos, pero…”.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Además, ha defendido las labores de la OCU y su creación por parte del partido socialista “La OCU se creó con el PSOE para combatir los delitos financieros… Este gobierno entró con una moción de censura tras una acusación muy grave al Partido Popular… hay que confiar en la justicia, en la Guardia Civil… La OCU está actuando a las órdenes de los jueces. Cuando se habla de cacería, yo soy del PSOE y yo no me siento presa de ninguna cacería…”.

PUEDE INTERESARTE Leire Díez reconoce una conversación sobre la UCO para una investigación periodística y niega una vinculación contractual con el PSOE

Considera normal que los partidos controlen sus respectivos movimientos, pero con límites “Actuamos de fiscales los unos de los otros, otra cosa es que se utilicen mecanismos legales o mafiosos… Los Koldos que se graban…”. Eso sí, no acusa a nadie “Mantengo la inocencia de todo el mundo porque soy abogado y quiero que mi partido tenga un expediente limpio” y mantienen lo bueno del PSOE “Hay cosas que se están haciendo muy bien y cosas que no, respecto al marco constitucional y los socios independentista…”.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ana Rosa Quintana ha querido conocer la opinión de García-Page sobre el nuevo giro de guion de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la diputación de Badajoz, que ahora dice que está dispuesto a que se eliminen los aforamientos y el presidente manchego se ha mostrado prudente “Yo no soy partidario de tomar medidas en caliente nunca, las cosas hay que hacerlas en contesto… un aforamiento no es un privilegio, hay que verlos en un cargo… Estamos expuestos a multitud de denuncias, la mayoría absurdas… los aforamientos no solo afectan a los políticos, afectan a multitud de funcionarios y a los jueces… Lo que implica es que te atienda un juez en lugar de otro”.

García-Page, sobre el AVE a Extremadura: “El ministro Puente se está tomando mucho interés”

Además, ha dejado claro que ni él, ni el gobierno de Castilla-La Mancha está retrasando la ejecución del AVE Madrid-Extremadura “Los ayuntamientos y las autonomías tenemos una capacidad mínima para retrasar un trazado… entre la primera vez que nos pidieron opinión sobre el trazado fue hace tres o cuatro años, emitimos nuestra opinión y hasta hoy. Ahora nos la han vuelto a pedir, el ministro Puente se está tomando interés, hay que reconocérselo, y se la hemos vuelto a dar… No tenemos nada que ver en el frenado del AVE”. Page ha intentado explicar que había sido Portugal quién había frenado la creación del AVE hasta Portugal y que cuando se frenó con Mariano Rajoy, se eliminaron todos los proyectos y se paralizó.

Emiliano García-Page responde al calificativo de “toca cojones” de Pedro Sánchez

Ana Rosa Quintan ha sacado a la luz los polémicos WhastApp entre el presidente Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en el que le tachan de “toca cojones” y Page ha vuelto a ser claro “Los españoles tenemos muchas formas de hablar que pueden resultar más o menos ofensiva…”. Les ha restado importancia, pero ha explicado que deje visible dos realidades de la gestión del Gobierno “Es lo más anecdótico, a mí, los mensajes amenazantes o un tanto ofensivos, me dejaron de preocupar, me dejaron de llegar y dejé de atenderlos… Pone de manifiesto dos cosas, que los presidentes autonómicos suponemos un estorbo para la formación que salió de las primeras primarias, no se comparte el poder… y lo que más me dolió, los más ofensivo, era de boca del secretario general del Partido. Lo que me sorprende es que tenía un seguimiento minucioso de cualquier movimiento, un estrés y una infelicidad enorme, está pendiente de todo…”.

Emiliano García-Page: “No tengo posibilidad ninguna se ser ministro ni quiero”

La presentadora le ha recordado que ahora igual la actuación de presidente era distinta porque los siguientes varones “Montero, Alegría o López, ministros pluriempleados, están más cercanos a Sánchez” y podían ocupar más funciones. “No crea que ser ministro les lleva a ser felices, hay algunos que están en el mejor momento de su vida política porque en su vida se habrían imaginado llegar a donde están. Por tanto, por mucho que llueva a su alrededor, están encantados de conocerse, pero no voy a hablar de ninguno en concreto, cómo comprenderá. Pero, le voy a decir una cosa ser ministro, como ser consejero autonómico es tener que aguantar al presidente. No tengo posibilidad de serlo, yo estoy muy a gusto cómo estoy, sin recibir mensajes. Estoy convencido de que todos los ministros tienen todos los días muchos mensajes… Yo no viviría en ese estrés".