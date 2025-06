Sandra Salinas 16 JUN 2025 - 16:36h.

: “Es una mujer hecha a sí misma y tiene un mérito enorme”, destacaba Joaquín Prat de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja rompe a llorar por las críticas que ha recibido tras la boda de Susana Molina: "Habéis ganado"

Anabel Pantoja viajó de Canarias a Madrid para estar junto a su amiga, Susana Molina, en su boda. Las redes se llenaron de imágenes de los invitados al enlace, pero se notaba que había una directriz por parte de los novios: no publicar imágenes de la pareja. Sin embargo, a Anabel se le escapó algo y los haters han arremetido duramente contra ella en redes sociales, tanto que Joaquín Prat la defendía desde ‘Vamos a ver’.

La influencer publicó una foto en la que la vemos a ella junto a David en primer plano, pero al fondo se veía a Susana Molina, vestida de blanco. El vestido apenas se distinguía pero muchos le acusaban de filtrar el vestido de la novia.

Anabel Pantoja se enfrenta a los haters en sus redes sociales

“Hoy sí, hoy habéis ganado el juego”, empezaba acusado Anabel Pantoja y decía a sus haters que habían ganado el premio a “hacerme daño”: “Jamás imaginé que las redes se pudieran convertir en una guerra con bombas y metralletas”.

“Sois malignos y encima os veo a algun@ las caras… vuestras familias y no sé por qué llegáis a expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida”, se quejaba la creadora de contenido, que les recomendaba valorar lo que tienen a su alrededor: salud, vida, familia y amigos.

“Disfrutarla, por favor, no os metáis en perfiles que no seguís y soltéis veneno, eso no es sano para el cuerpo”, recomendaba.

Sorprendido por la polémica, Joaquín Prat defendía a Anabel en ‘Vamos a ver’ asegurando que “ni con lupa” se veía el vestido de Susana Molina en su boda ya que en la imagen se le ve tan de lejos y pixelada que no se podía distinguir.

“La gente es implacable con Anabel”, añadía y es que no entiende “esa inquina” en redes contra la sobrina de Isabel Pantoja: “Es una mujer hecha a sí misma y tiene un mérito enorme”.