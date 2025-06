Anabel Pantoja, entre lágrimas, por las críticas que ha recibido en la boda de Susana Molina

Rocío Molina Madrid, 16 JUN 2025 - 10:22h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha estallado al leer la oleada de críticas que ha recibido tras la boda de Susana Molina

Anabel Pantoja filtra, por error, el vestido de novia de Susana Molina en el día de su boda

Anabel Pantoja se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la boda de Susana Molina y Guille Valle. La exconcursante de 'Supervivientes' vivía con mucha emoción el gran día de su amiga y acaparaba los flashes y vídeos con sus bailes, palabras e incluso por error filtraba el vestido de la novia en sus redes. Esto ha hecho que cuando ha pasado todo y abierto su perfil oficial de Instagram, esta se ha encontrado con una avalancha de críticas y ataques cuestionando desde su look y físico hasta el hecho de permanecer varios días alejada de su hija. Unos comentarios que le han hecho mucho daño y se ha roto por completo.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' no ha podido contener las lágrimas y ha explicado a sus seguidores cómo se siente tras haber leído solo unos pocos comentarios y verse obligada a tener que parar por lo "malignos" y "crueles" que eran los mensajes recibidos.

La influencer de 38 años, totalmente derrumbada, ha decidido contestar a esos haters que han conseguido hacerle daño, indicando que han ganado porque le han dado en sus puntos débiles: "Hoy, sí, hoy habéis ganado el juego. Vuestro premio: hacerme daño. Hoy sí lo habéis conseguido", ha señadado a todo aquello que ha leído sobre ella en las últimas horas.

Todo lo feliz que ha sido la sobrina de Isabel Pantoja estos días con el enlace de su amiga íntima se ha visto truncado por los comentarios que ha recibido en las últimas horas. "Siempre en fotos que he visto con las tetas al aire, más que sea de un chino compra un sujetador", "los rumores de que las cosas no van bien con su pareja... ninguna foto con su mujer", "donde vas sin sujetador, hija mía, que no eras Kate Moss", "estás para cargar sacos en esta espalda", "por favor, qué mal le siente el traje", "horterísima", son un ejemplo de lo que se ha encontrado en las redes y no han sido esos los que más le han dolido.

Los ataques que ha recibido en los que nombran a su hija y cuestionan su papel de madre por estar lejos de ella varios días son los que la han terminado por romper. "¿Cinco días sin tu hija? Todos se han ido ya para su casita, pero tú sigues?". Unas palabras que han hecho que la sobrina de Isabel Pantoja finalmente estallara.

La creadora de contenido ha aparecido en sus historias de Instagram con los ojos inundados en lágrimas para dejar claro que esta vez sí que le han hecho mucho daño las críticas recibidas: "Jamás imaginé que las redes se pudieran convertir en una guerra con bombas y metralletas. Sois malignos y encima os veo algunos las caras... vuestras familias y no sé por qué llegáis a expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida", ha manifestado con mucho dolor.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha concluido su mensaje para aquellos que la han destrozado de la siguiente manera: "¿Sabéis lo afortunados que sois con tener salud, vida, familia, amigos? Disfrutarla por favor, no os metáis en perfiles que no seguís y soltéis veneno, eso no es sano para el cuerpo", ha zanjado.