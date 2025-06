Rocío Martín 17 JUN 2025 - 10:58h.

La invitación de una influencer al acto institucional del 40 aniversario de la firma de la adhesión de España a la CEE ha sembrado la polémica

Patricia Fernández, divulgadora cultural, asegura que otra influencer fue a un acto institucional en su lugar debido a un error por compartir nombre

El acto institucional del 40 aniversario de la firma de la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) se ha visto envuelto en una polémica tras lo que parece un error por parte de la casa real a la hora de invitar a una influencer al evento.

Patricia Fernández, @patriciafedez, es una influencer que se dedica a la divulgación de diversos temas en redes sociales, incluyendo la UE y los Derechos Humanos. Su participación en este acto tendría sentido por su aportación como divulgadora, pero no ha sido así: al acto fue invitada otra influencer que tiene su mismo nombre, Patricia Fernández, pero que en sus redes sociales propone 'Tips para tener una casa con estilo, vida saludable y looks bonitos', según ella misma recoge en su biografía de Instagram.

Todo parece indicar por tanto que un error en la casa real, al tener las dos el mismo nombre, habría hecho que la influencer de 'lifestyle' acudiera al evento en lugar de la divulgadora, como la propia @patriciafedez ha explicado en sus redes sociales.

"Fue otra persona en mi lugar": la divulgadora explica el error

La divulgadora cultural se enteró a través de sus seguidores de lo ocurrido: "Fue otra persona en mi lugar que se llamaba como yo por una serie de errores", narra en un video aclarando lo sucedido. "Estas horas han sido para mí de gran confusión y no me he pronunciado hasta que no he podido hablar con la organización y me han confirmado el error".

"Me quedé tiesa", ha admitido, tras asegurar que ha hablado con la organización: "Me veo en la necesidad de dar estas explicaciones por lo que a mí me han trasladado. Me hubiera encantado estar allí para contároslo desde dentro", continúa.

Los argumentos de la influencer de moda y 'lifestyle'

Sin embargo, por otro lado, Patricia Fernández, @patriwhitehouse, asegura que su participación en el acto no ha sido un error y que la invitación era para ella.

"Hago este comunicado debido a todos los mensajes tan desagradables que estoy recibiendo por una situación al parecer confusa y digo al parecer porque mi parte yo la tengo muy clara. El día 12 de Junio asistí a un acto invitada por la Casa Real con total legitimidad porque la invitación estaba dirigida a mi correo Y A MI NOMBRE.

Ante tal honor y tratándose de una invitación de tal envergadura, por supuesto, con mucho orgullo, asistí, disfruté, grabé, charlé con Su Majestad el Rey y agradecí que contaran con mi presencia. Jamás se me ocurriría aprovecharme de nadie ni estar en un sitio donde no me corresponde.

Que dos personas se llamen igual es algo común y en mi asiento no sólo ponía Patricia Fernández, ponía bien claro: Patricia Fernández Arroyo. Para entrar al Palacio Real presenté mi DNI, cotejado días anteriores con la Casa Real, y por supuesto presenté mi invitación. Hasta donde yo sé, soy influencer, con 3 millones de seguidores en Redes Sociales (en Instagram casi 2) y divulgadora, he creado contenido para Europa sobre sostenibilidad y además nací en el año 1985, el mismo en el que se firmó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Ante este incómodo hecho, yo también he realizado mis comprobaciones con la Casa Real y lo que se me comunica es que mi invitación era correcta y que estuvieron encantados de recibirme, además de mandarme un fuerte abrazo por verme envuelta en esta polémica sin sentido.Y con esto concluyo: si hay alguien que piensa que es posible colarse en un Palacio Real con personalidades como las que estaban, entre ellas Su Majestad el Rey, Presidente del Gobierno y Ministros que lo piensen dos veces antes de decir que yo estaba donde no debía estar", zanja.