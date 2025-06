Celia Molina 11 JUN 2025 - 15:36h.

La creadora de contenido se ha reencontrado con Leto y Nil Ojeda tras el polémico vídeo en el que la tachan de "materialista"

Lola Lolita pide perdón tras su polémico vídeo con Nil Ojeda: "Me da hasta rechazo y asco a mí misma verlo"

Tras su polémico paso por la serie del youtuber Nil Ojeda, "21 días con millonarios", la influencer Lola Lolita ha aparecido en un nuevo vídeo - además del de la disculpa pública - junto al resto de los protagonistas del capítulo. En concreto, Lola sale sentada al lado de Leto, la otra mujer involucrada en la controversia y a la que, supuestamente, la valenciana había ofendido al decir que "no podía ser que Leto tuviera un bolso de Louis Viutton" y ella se "quedara sin su Dior". La escena, que se grabó dentro de un coche, fue una de las más comentadas, junto con la del grupo entero "vacilando" a los dependientes de un conocido centro comercial.

En este nuevo vídeo, publicado por Nil Ojeda, Lola Lolita le pide disculpas a su compañera de equipo: "Pienso que todo se ha salido un poco de control, que vosotros estáis acostumbrados a vacilaros así y yo me dejé llevar por el ambiente y se me ha sacado totalmente de contexto. No me esperaba esta reacción de la gente, me sabe fatal, te lo juro. Vuelvo a pedir perdón y a ti, Leto, en ningún momento sentí que te hice nada mal. Lo del bolso era una broma, yo con mis amigas hago bromas peores, aunque sí es cierto que tú yo no nos conocíamos de nada. Pensé que todos estábamos de broma y que así se iba a entender. Si en algún momento te hice sentir mal, te pido perdón, Leto".

"Yo con mis amigas me hago bromas peores"

Leto le ha contestado que, realmente, "nada le había sentado mal" y pide que no se hagan comparaciones entre las dos porque son "personas completamente diferentes". Por su parte, Nil Ojeda ha confesado que, cuando terminaron de grabar, pensaron que había sido "un capitulazo" y le ha pedido por favor a sus seguidores que respeten a Lola Lolita. La valenciana ya había publicado en sus redes un vídeo explicativo en el que también pedía disculpas a "cualquiera que se hubiera ofendido".

Ella misma reconoció que sintió "rechazo" al verse, aunque también invitó a todo el mundo a que vea el capítulo completo para que se den cuenta de que hubo un momento en el que "se agobió" y, al final, decidió "entrar en el juego" de sus compañeros. Sea exageración o no, la famosa influencer, que este fin de semana inaugura la segunda temporada de su parque temático 'Lola Lolita Land' (ahora convertido en acuático) ha sufrido un notorio descenso de sus seguidores en Instagram y, a pesar de estas segundas disculpas, los comentarios sobre su personalidad siguen siendo muy negativos.

Lo más criticado fue esa comparación que hizo con los bolsos que se iban a comprar, pues ella quería, concretamente, uno de Dior de 4000 euros. Los usuarios de las redes también la han 'funado' por la forma que tiene de hablarles a los dependientes del centro comercial donde Nil Ojeda estaba intentando que le comprara un carísimo reloj. Cierto es que, en el capítulo completo, se ve a Lola hablando tranquilamente con los dependientes y dándoles explicaciones de lo que estaba ocurriendo, aunque luego todo se les "fuera de madre".