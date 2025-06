Berto González 18 JUN 2025 - 07:30h.

Fede Arias y Borja Barrera cuentan en exclusiva cómo han vivido el día de su boda en la finca de 'Los Pinillos'

Los detalles inéditos de la boda de Fede Arias y Borja Barrera en La Mancha

Compartir







Fede Arias y Borja Barrera ya se han dado el 'sí, quiero'. La pareja ha contraído matrimonio en una boda celebrada en la finca 'Los Pinillos' de La Mancha donde no faltó ningún detalle después de meses de preparación. Desde una divertida preboda hasta el gran fin de fiestas donde convertieron la finca en una auténtica feria con coches de choque, bingo y toro mecánico: todas las imágenes inéditas del enlace del colaborador de 'En boca de todos'.

PUEDE INTERESARTE Primera imagen de Susana Molina y Guille Valle durante su boda: el momento más especial de la pareja

Después de una pedida de mano de película en 'En boca de todos' con España como testigo, los novios decidieron celebrar su gran boda en la finca familiar de Fede Arias, 'Los Pinillos', situada en La Roda, una localidad de Albacete.

La celebración ha sido puramente manchega, desde la localización hasta el catering del convite con productos típicos de esta zona pasando por la preboda, la cual celebraron un día antes del enlace en 'La bodega de Serapio', un espacio único en Albacete que se dedicaba originariamente a la elaboración de vino.

PUEDE INTERESARTE El planazo post boda de Susana Molina junto a Anabel Pantoja y otros invitados tras la filtración de su vestido

Más de 100 invitados disfrutaron de un coctel gourmet con los mejores platos de la gastronomía manchega. Los novios, iban vestidos con diseños de Tristán Ramírez, hijo de Ágatha Ruíz de la Prada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"No estaba nada nervioso. Estaba muy emocionado e ilusionado, creo que me tiré llorando media celebración", nos cuenta Fede Arias en exclusiva para 'Outdoor' después del día de su boda. "Borja y yo entramos al altar tremendamente ilusionados, había llegado por fin el día después de casi dos años de preparación. Fue muy emotivo. Los invitados me han dicho que ha sido la boda en la que más han llorado y la más impresionante a la que han ido nunca. Se quedaron sin palabras cuando inauguramos la feria".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El esperado evento dio comienzo a las 18h del sábado 14 de junio donde los 270 invitados confirmados fueron llegando al enlace en autobuses concertados desde el hotel y en coches privados. La entrada a la finca estaba custodiada por una gran avenida de almendros donde en sus hojas, colgaban fotografías de la pareja desde 2012 a 2024 mostrando algunos de sus mejores momentos juntos desde que comenzaron con su relación sentimental, así como sus viajes a Londres, México, Los Ángeles y Egipto.

Al evento acudió una larga lista de invitados entre los que se encuentran rostros conocidos de la televisión y del mundo del espectáculo. Sin embargo, uno de los rostros más esperados fue el de Ágatha Ruíz de la Prada quien tenía la labor de vestir a los novios para el gran día. La diseñadora de moda junto a su jefe de taller, Javier Carrera, llevaron sus diseños a la finca: dos trajes de smoking uno en azul klein y otro en rosa magenta con dos grandes corazones agathizados.

La ceremonia fue el momento más emotivo del enlace. Los invitados esperaron a los novios sentados en más de cien alpacas decoradas para la ocasión cuya imagen parecía sacada de un cuento.

Isabel María Palencia, concelaja del Ayuntamiento de La Roda, fue la encarga de leer los votos y se casar la pareja ante todos sus invitados y sus finalmente 13 testigos, después de que Fede y Borja desfilaran hacia el altar respaldados por la banda de música de Pascual Lara, y por sus sobrinos pequeños que iban vestidos para la ocasión: los sobrinos de Fede con el traje regional manchego y los de Borja con el traje madrileño de chulapo. "Todos los invitados nos han dicho que ha sido la boda más emocionante en la que han estado", comenta Fede Arias a 'Outdoor' sobre su ceremonia.

Las alianzas llegaron al altar por medio de sus mascotas, sus dos parritas Olivia e Indiana Jones, que también iban vestidas con smoking como dos testigos más, y sorprendieron a todos cuando corrieron en dirección al altar con las alianzas de la firma Chopard y las arras heredadas de la familia de Fede.

En el mismo pinar donde tuvo lugar la ceremonia, se ofreció un coctel de la mano del catering Ciboulette, uno de los mejores caterings de Madrid que ha dado de comer a la Casa de Alba en todas sus celebraciones, donde sirvieron platos con productos típicos manchegos y auténticas delicias, como gratinados de setas de la zona con foie y salsa de trufas, huevos de codorniz sobre barquitas de migas manchegas, galletas de mousse de foie y frambuesas deshidratadas. Un cóctel que estuvo amenizado por un baile regional con 15 jotero y 15 músicos en el que los invitados y los novios se atrevieron a dar unos pasos en la fachada de la finca 'Los Pinillos'.

El fin de fiestas del convite fue a lo grande. Se extendieron más de 30 mesas donde se repartieron los 270 invitados bajo las copas de los pinos del pinar, iluminado con lámparas de estilo clásico y decorado con flores de Mercedes de Rada, las cuales han ayudado a crear un ambiente perfecto para la celebración. Los novios entraron en el convite al sonido de 'Marica tú, marica yo' de Los Morancos, y todos sus invitados los recibieron de pie, alzando sus servilletas y bailando al ritmo de la canción.

Tras la cena, los novios organizaron un bingo por todo lo alto presentado por Fede, ya que él presenta BingoShow en el Museo del Jamón todos los meses, donde repartieron regalos y premios. Y el plato fuerte vino después, cuando el DJ situado en un gran escenario con varias pantallas led dio comienzo a un desfile de majorettes con el que inauguraron la feria de 'Los Pinillos'.

Dentro de la misma finca, los novios construyeron una auténtica feria con puestos de comida y golosinas, tómbolas, casetas, una pista de coches de choque y hasta un toro mecánico al que Fede Arias no dudó en subirse. Incluso el hermano del periodista, Juan Arpic, que es mago profesional, estuvo haciendo "magia de cerca" a los invitados en la feria. Sin duda, ha sido la "boda del año", tal y como muchos de sus invitados han asegurado a los novios. Ahora, Fede Arias y Borja Barrera se encuentran viviendo uno de los momentos más dulces de sus vidas, que culminará con su luna de miel a Las Vegas en octubre.