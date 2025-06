Fiesta 21 JUN 2025 - 17:30h.

El hijo de Ana Rosa Quintana se casa en El Palmar de Cádiz

Álvaro Rojo, el hijo de Ana Rosa Quintana, se ha casado este sábado 21 de junio en El Palmar de Cádiz. Concretamente, el evento, que ha congregado a amigos y familiares de la pareja, ha tenido lugar en Valhalla Beach Club, El Palmar de Vejer, ubicado en plena playa de El Palmar. Álvaro Rojo Quintana es el hijo mayor de la presentadora, fruto de su relación con el periodista Alfonso Rojo.

Cristina Tárrega, Chelo Montesinos, Kike Quintana o Mayka Navarro han sido algunos de los rostros conocidos que no han querido perderse este día tan especial en la vida de Álvaro Rojo. La sal, el viento, la luz y el mar del Palmar también han sido testigos de este evento en el que Ana Rosa Quintana se ha mostrado radiante, luciendo un vestido rosa con pamela.

El vestido de Ana Rosa Quintana en la boda de su hijo, Álvaro Rojo

El vestido que ha lucido Ana Rosa Quintana en la boda de su hijo Álvaro Rojo es largo y de estilo vaporoso, de fondo rosa y con un estampado floral amarillo. Se trata de un diseño asimétrico que la presentadora ha decidido combinar con un sombrero, pendientes colgantes y un clutch dorado.

Primeras palabras de Ana Rosa Quintana tras la boda de su hijo Álvaro Rojo

"Es maravilloso. Con mis tres hijos, no puedo estar más feliz", declara la presentadora ante los medios allí congregados. Respecto al lugar elegido por los novios para la cerebración de su amor, Ana Rosa se pronuncia de la siguiente forma: "Ellos querían hacer una cosa relajada, una cosa íntima y un poco distinta. El sitio es maravilloso. A ellos les gusta mucho el mar y les gusta mucho Cádiz, así es que...".

Por su parte, y fiel a su particular sentido del humor, Kike Calleja también ha querido dar su particular mensaje a los recién casados: "El mejor consejo es verse poco para que la relación dure más". Por su parte, Cristina Tárrega ha deseado que Álvaro Rojo y su mujer sean padres en breve para ver a su querida Ana Rosa como abuela: "Estoy segura de que me va a traer un sobrinito así rápido".