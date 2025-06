Los Ortega Cano se reúnen en la boda del sobrino del torero y Kiko Jiménez reacciona: "Qué guapa está Gloria"

Fiesta 21 JUN 2025 - 17:31h.

Chema, el hijo de Mari Carmen Ortega y Aniceto, se ha casado este sábado con su novia Lorena Elorriaga

Chema Esteban Ortega, el sobrino de José Ortega Cano, se ha dado el 'Sí, quiero' con Lorena Elorriaga. La boda se ha celebrado este sábado y la familia Ortega Cano no se ha querido perder el evento. La familia se ha reunido al completo para celebrar el enlace del hijo de Mari Carmen y Aniceto, los ex cuñados de Ana María Aldón más mediáticos.

El lugar elegido para celebrar la boda fue Vizcaya, lugar donde reside la familia de la novia. La pareja se decantó por una ceremonia religiosa y escogió después un lugar romántico con vistas al mar para el banquete. La celebración incluyó también algún que otro guiño a la cultura andaluza con un menú elaborado por un catering sevillano y un baile nupcial con una canción especial para la pareja.

Kiko Jiménez, impresionado por la belleza de Gloria

Tanto Gloria Camila como su hermano José Fernando han acudido a la boda de su primo Chema, un primo al que han estado muy unidos desde niños y al que querían acompañar en este día tan especial. Gloria Camila aparecía en la iglesia con un espectacular y elegante vestido en tono vino tinto que ha dejado a muchos impresionados (y en especial a Kiko Jiménez).

Aunque desde que rompieron su relación ha sido frecuente verles enfrentarse en los platós de televisión, lo cierto es que el colaborador de 'Fiesta' no ha podido evitar fijarse en su ex pareja:

"Tengo que reconocer que Gloria estaba muy guapa, sí, no pasa nada por decirlo. También me he alegrado de ver ahí a José Fernando, no es frecuente verle en estas cosas y le he visto bien, ahí con su pelito canoso peinadito".