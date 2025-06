Sofía Suescun aclara qué le parece que Kiko Jiménez y Gloria Camila trabajen juntos

Rocío Molina Madrid, 12 JUN 2025 - 12:40h.

La ganadora de 'Supervivientes' y de 'Gran Hermano' ha opinado de forma tajante sobre que su novio Kiko Jiménez y Gloria Camila trabajen juntos en el mismo programa

La reaparición de Gloria Camila y su estreno televisivo como colaboradora en 'Fiesta' sigue generando polémica y la última que se ha pronunciado sobre ello ha sido Sofía Suescun. La ganadora de 'Supervivientes' y de 'Gran Hermano' ha acudido al estreno de la última película en la que participa William Ley, 'Bajo un volcán' y ha opinado sin tapujos sobre que la hija de José Ortega Cano y su novio Kiko Jiménez trabajen en el mismo programa.

Aunque no ha existido un cara a cara entre ellos y no coinciden tampoco en el mismo día, sí que por diferentes motivos, Gloria Camila y Kiko Jiménez podrían reencontrarse en el programa que ambos trabajan. Una situación que critica la hija de Maite Galdeano y, que a juzgar por sus palabras, ve incoherente por todo lo que la hija de Rocío Jurado ha dicho en el pasado del que un día fue su novio y ahora lo es de Sofía Suescun.

Preguntada por este hecho en la alfombra roja de este estreno del cine español, la influencer de 28 años no ha tenido pelos en la lengua de decir lo que piensa. "Es curioso que quieras ir al lugar donde dices que te han tratado mal, en este caso Kiko", ha comenzado criticando abiertamente esta decisión de Gloria Camila.

Tras años de cruces de acusaciones públicos y de incluso emprender acciones legales contra el novio de Sofía Suescun, ahora Gloria Camila está en el mismo programa en el que está también Kiko Jiménez. "No es muy lógico. Yo no voy para coincidir con una persona que me ha tratado mal y al lugar donde supuestamente has denunciado a una persona", ha incidido la ganadora de 'Supervivientes'.

De esta forma, Sofía Suescun ha sacado la cara por su novio, se ha mostrado crítica y dejado claro que no está de acuerdo ni con los actos ni con las palabras de la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado.