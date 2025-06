Silvia Herreros 23 JUN 2025 - 08:01h.

Inma Campano habla del Síndrome de Addison que le han diagnosticado a Luna

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comunica la drástica decisión que ha tomado

Inma Campano, de 'La isla de las tentaciones', comparte el diagnóstico de Luna. La exnovia de Ángel de los Santos lleva un tiempo viviendo un auténtico calvario por la "enfermedad desconocida y poco común que se disfraza de otras" que ha estado a punto de cobrarse la vida de su pequeña. Entre lágrimas, la también exconcursante de 'En busca del Nirvana' explica qué es y cómo se trata el síndrome de Addison.

Luna llevaba semanas presentando un cuadro clínico complicado y una larga lista de síntomas, como "apatía, debilidad extrema, temblores, falta de apetito, falta de sed, deshidratación, diarreas intermitentes, pérdida de peso rápida, arcadas sin vómito real, cambios de ánimo repentinos, conductas que parecían 'depresión', pérdida de pelo de repente, colapsos repentinos, insuficiencia renal y analíticas alteradas sin causa clara".

Después de muchas pruebas no concluyentes, se de decidió probar con un tratamiento tras el que ha terminado confirmándose un diagnóstico claro: Síndrome de Addison.

"Es una enfermedad muy difícil de diagnosticar y poco común, porque sus síntomas imitan y se esconden en muchas otras enfermedades como insuficiencia renal (como en el caso de Luna), gastroenteritis crónica, anemia inexplicable o incluso una simple apatía emocional", explica a sus seguidores.

Desesperada, la sevillana ha llegado a temer lo peor, aunque nunca ha querido tirar la toalla. Ni siquiera tras las críticas que ha estado recibiendo por "alargar el sufrimiento" del animal y prolongar su vida en lugar de practicarle la eutanasia.

Entre lágrimas y completamente destrozada, Inma Campano ha decidido mostrar el largo y complicado proceso al que ha tenido que hacer frente por culpa del Síndrome de Addison, enfermedad también conocida como insuficiencia suprarrenal primaria. "Muchos veterinarios, al no identificarlo, piensan que no hay solución…y proponen la eutanasia", denuncia.

Inma, que ha hecho esta publicación con el objetivo de alertar sobre esta enfermedad, explica que su perra "no dio positivo de forma clara" en las pruebas que le hicieron para detectar esta enfermedad. "Los valores estaban cerca del límite, pero el laboratorio no lo marcó como tal". Aun así, gracias a la intuición y experiencia de mis veterinarios, decidimos tratarla como si lo fuera".

Fue entonces cuando Luna "empezó a mejorar", algo que llena de alegría a Inma Campano, que no puede evitar contener las lágrimas pensando en que, de no ser por esa decisión y por los esfuerzos que han hecho intentando mantener a su perra con vida, es probable que su pequeña no estuviese aquí en estos momentos. "Hoy Luna sigue viva gracias a ellos, poco a poco, está volviendo a ser ella", dice agradecida.

"Aunque el test no lo dijera con contundencia, su evolución ha confirmado que el diagnóstico sí era Addison", apunta mientras confiesa que "aún no estoy completamente tranquila. Necesito seguir viendo cómo evoluciona y confiar en que hemos llegado a tiempo. Porque el Síndrome de Addison puede confundirse con tantas cosas..."