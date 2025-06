La millonaria boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: cuánto cuesta, invitados y protestas

Jeff Bezos y Lauren Sánchez celebrarán su boda en Venecia, reuniendo a una constelación de estrellas y ante numerosas protestas

La prometida de Jeff Bezos celebra su despedida de soltera: en París, con Kim Kardashian y en un enclave histórico

Todo está listo en Venecia para lo que promete ser uno de los eventos sociales más comentados del año: la boda entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez. La ceremonia comenzará este 24 de junio y se alargará hasta el 26 -algunos medios deslizan que podría extenderse hasta el 28-, cuando la pareja se dará el 'sí, quiero' frente a numerosos rostros conocidos de la 'jet set'.

Organizado por Lanza & Baucina -la misma empresa que organizó la boda de George y Amal Clooney en 2016-, los detalles del enlace nupcial han ido saliendo a la luz poco a poco. Mientras, los vecinos de la romántica ciudad italiana han alzado la voz a través de una serie de protestas con un mensaje claro: "No space for Bezos".

El fundador de Amazon y la periodista han elegido escenarios de ensueño para su boda. El corazón de la celebración será la isla de San Giorgio Maggiore, frente a la Plaza San Marcos. También se espera que parte de las festividades tengan lugar en el fastuoso edificio de la Scuola Grande della Misericordia, además de veladas más íntimas a bordo del Koru, el yate de Bezos de más de 500 millones de dólares que fondea desde hace días en la laguna veneciana.

Los invitados y el coste de la boda

Aunque es uno de los hombres más ricos del mundo, Bezos ha querido que su boda sea, al menos en espíritu, más íntima que ostentosa. Serán menos de 200 los invitados, cuidadosamente seleccionados entre amigos cercanos y grandes nombres del mundo del entretenimiento, la política y los negocios.

Figuras como Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Lady Gaga, Eva Longoria, Kim Kardashian, Ivanka Trump o Katy Perry podrían estar entre los asistentes. Algunos medios también especulan con la presencia de Bill Gates e incluso Elon Musk, aunque no hay confirmación oficial.

El coste del evento, según han apuntado varios medios extranjeros, ronda entre los 10 a los 20 millones de dólares. Una cifra que, aunque suena desorbitada, está muy por debajo del patrimonio del magnate, que asciende a los 225 millones.

La pareja también ha querido huir de la espectacularidad. De hecho, más del 80% de los proveedores contratados para la boda son locales: desde la histórica pastelería Rosa Salva hasta los artesanos del vidrio de Murano, que han elaborado piezas exclusivas para los invitados. Asimismo, ha reservado entre 30 y 50 taxis acuáticos.

El vestido de novia

En cuanto al vestido de novia, el medio local 'Il Gazzetino' asevera que Sánchez se cambiará hasta en 27 ocasiones durante los tres días.

Asimismo, el diario afirma que el vestido estará firmado por Oscar de la Renta, aunque en la lista de diseñadores están también Dolce&Gabbana y Galia Lahav.

Las protestas y la respuesta de Bezos

Sin embargo, no todo es idilio. En las últimas semanas han surgido protestas por parte de colectivos venecianos que acusan a Bezos de representar el extremo del turismo elitista que está ahogando a la ciudad. Bajo el lema 'No Space for Bezos', han aparecido pancartas en puentes históricos como el de Rialto, y se preparan actos simbólicos y bloqueos de canales durante la boda.

Los organizadores han respondido asegurando que han intentado minimizar cualquier interrupción a la vida local y que, lejos de ser un espectáculo invasivo, la boda es una oportunidad económica para muchos pequeños negocios venecianos. El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, confirmó que el evento se llevará a cabo en la ciudad flotante, y explicó al 'Corriere della Sera' que la boda "tendrá repercusiones económicas de millones de euros para nuestra ciudad".

De hecho, según ha informado 'Page Six', la pareja ha realizado varias donaciones discretas a fundaciones y ONG locales en los meses previos al enlace. Además, el multimillonario ha pedido a sus invitados que no traigan regalos, sino que, en su lugar, realicen contribuciones a causas sociales o ambientales.