Álex Adrover habla de la lesión y de sus otras secuelas físicas tras 'Supervivientes'

Rocío Molina Madrid, 24 JUN 2025 - 15:09h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que, además de la lesión de su pierna, sufre otras secuelas tras su paso por Honduras

Álex Adrover comparte su parte médico y revela si tendrá que ser operado

Compartir







Un giro inesperado a pocos días para la final hizo que Álex Adrover tuviera que abandonar 'Supervivientes 2025' con una lesión en una pierna. Tras ir actualizando su estado de salud y contando a sus seguidores el diagnóstico médico de la misma, el actor de 'Yo soy Bea' se ha sincerado ahora y hablado de este problema y las otras secuelas físicas que arrastra tras su paso por Honduras.

El volver a la realidad tras pasar una experiencia límite le ha pasado factura al actor a nivel físico, aunque tiene claro que de nada se arrepiente. Para él, el haber estado dentro de 'Supervivientes' es un regalo y ha venido cargado emocionalmente, aunque también arrastre algunas secuelas de esta aventura extrema.

El diagnóstico médico de su pierna lo ha ido conociendo a medida que le han hecho más pruebas y tras ver en una resonancia el estado de la misma. Y, aunque fue el motivo de su salida forzada del concurso, Álex Adrover ha recibido en este punto buenas noticias. "La pierna me puso un freno", ha dicho acerca de su continuidad en el reality , pero sus últimos resultados son positivos. "No va a necesitar operación. Tengo un tendón roto, fibras y líquido esparcido, pero creo que dentro de un mes voy a estar caminando de forma normal y entre tres y seis meses estaré como antes o mejor. No voy a parar de entrenar", ha admitido del plan que ha establecido.

Esto no es lo único en lo que falla a nivel de salud el exconcursante de 'Supervivientes'. A través de un directo, el marido de Patry Montero ha admitido que las condiciones extremas del concurso le han pasado también factura en otros aspectos. Al parecer, al volver, ha descubierto que sus problemas de visión se han acentuado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Una de las cosas que me han pasado en la isla es que me he quedado ciego", ha dicho mientras se ponía unas gafas para leer bien las preguntas y comentarios de los usuarios en el directo. Algo que ha matizado poco después y que ha tratado de tomarse con humor. "Ahora os veo mucho mejor, mejor que cuando cogías las gafas de Makoke", ha respondido.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El actor ha confesado que las gafas con las que ha salido en el directo se las hizo para leer justo antes de ir a 'Supervivientes'. "Las necesitaba y no las necesitaba. Las tenía para apoyarme", ha indicado, aunque eso ha cambiado a su vuelta del reality. "Ahora no veo tres en un burro", ha admitido y ha puesto como ejemplo una divertida situación que ya ha vivido con su mujer por esta circunstancia.

"A lo mejor estoy con Patri intentando mirarla en una cena romántica con vino y queso y la tengo que pedir que se aleje, no porque no la quiera tener cerca, sino porque no la veo y así estoy ahora", ha confesado. Y esta no es la única consecuencia.

Además de la pierna y su problema de vista, Álex Adrover ha hablado de otras secuelas en las que ya está trabajando. "Vine con una anemia importante y las proteínas por los suelos. Me estoy cuidando a tope. Estoy en fase de chapa y pintura y pintura y me encuentro mucho mejor", indica. La parte buena de todo esto es que ha bajado peso y aunque ya ha recuperado 7 kilos de los 27 que adelgazó, ahora presume de que con 45 años se está volviendo a poner la ropa de cuando tenía 20.