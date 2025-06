Celia Molina 24 JUN 2025 - 13:05h.

La famosa streamer relató el episodio de acoso machista que sufrió mientras viajaba a su ciudad natal, Valencia

Asesinan a tiros a un tiktoker venezolano durante una conexión en directo: dos hombres armados entraron en su casa

Compartir







Anna Luna, más conocida en las redes sociales como Lluna Clark, ha sufrido una episodio de acoso machista mientras se encontraba viajando en un tren nacional. Esta streamer, que se hizo muy famosa al convertirse en la presidenta de la Queen's League de la mano de su amigo, The Grefg, publicó una serie de stories en la red mientras se dirigía a su ciudad natal, Valencia, para denunciar que estaba siendo acechada por un desconocido. Al ver que éste la seguía desde el andén hasta el vagón que a ella le correspondía, se ha puesto a grabar con el móvil para dejar constancia de todo lo que estaba ocurriendo:

"Llevo las pintas más raras de mi vida y me he topado con un tipo súper raro que subía al tren y que me ha empezado a decir "Hellow, hellow". Me ha preguntado que si yo iba para Valencia y, como me lo ha dicho en inglés, le he contestado que no le entendía para que me dejara en paz. Y, de repente, me ha quitado el móvil de la mano, ha buscado su Instagram y me ha pedido que le siga y que le envíe un mensaje. Ha sido súper raro. Evidentemente, yo no le he mandado ningún mensaje, pero he hecho una captura de pantalla de su usuario porque me ha dado muy mal rollo", comenzó a decir en sus stories.

PUEDE INTERESARTE Una joven ucraniana baila en su graduación con el uniforme militar de su padre, muerto en la guerra contra Rusia

"Me está dando muy mal rollo"

Al poco rato, declaraba que se había tenido que ir al pasillo: "Encima se está paseando de arriba a abajo en el vagón para ver dónde me voy a sentar. Al final me he venido al pasillo porque se ha sentado a mi lado y subo esto porque me está dando un poco de mal rollo ya, si hay alguien en el trayecto Madrid - Valencia estoy aquí. Al final, me ha vuelto a pedir el móvil y se ha dado cuenta de que le estaba grabando, se ha enfadado y se ha ido, pero yo me he quedado en el pasillo porque no deja de mirar a ver dónde me siento. Espero que no vuelva. Aquí no creo que me haga nada porque está lleno de gente pero, si pasa el revisor se lo diré", concluyó en su vídeo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La influencer dejó claro que había "avisado a sus amigos" para que fueran a buscarla a la estación de Valencia, pues lo que más miedo le daba era que ese hombre la siguiese hasta su casa. También aclaró que no le dijo nada al revisor porque no quería "molestar a nadie" y porque lo cierto es que no sabe "cómo actuar" en situaciones como ésta.