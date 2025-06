Silvia Herreros 25 JUN 2025 - 10:00h.

La exmujer de Lester Duque abre un debate: ¿es seguro tatuarse durante el embarazo?

La soltera de 'La isla de las tentaciones' que conquistó al ex de Marta Peñate, tras su divorcio: "Tenemos que pensar en Río"

Compartir







Patri Pérez recibe críticas por haberse tatuado estando embarazada. Meses después de comunicar el fin de su matrimonio con Lester Duque, la que fuera su tentadora en 'La isla de las tentaciones', anuncia que está esperando a su segundo hijo. Una feliz y completamente inesperada que llega apenas unos días después de su paso por un estudio de tatuajes.

A través de sus redes sociales, la mamá de Río publicaba un vídeo en el que se la puede ver haciéndose varios tatuajes. Unos bonitos diseños de los que no dudaba en presumir. A pesar de no haber especificado el momento exacto en el que se los hizo, sus seguidores han dado por hecho que son bastante recientes. Esto, teniendo en cuenta que la catalana se encuentra de varios meses de gestación, ha despertado algunas dudas y ampollas sobre los riesgos que puede tener hacerse un tatuaje en estado de buena esperanza.

Tras salir a la luz esta bonita noticia, una seguidora ha reparado en que este vídeo - publicado hace solo 3 días -, podría haberse grabado estando la soltera de LIDLT 2 embarazada.

"¿Estando embarazada te puedes hacer tatuajes?", comenta esta internauta junto al post. "No es recomendable", contesta una enfermera mientras advierte de los peligros que esto podría suponer. Mientras el resto continúa asimilando que esté embarazada de nuevo, Patri abre un debate en las redes con este vídeo que ha realizado en colaboración con un estudio situado en Cornellà de Llobregat.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tatuajes durante el embarazo, ¿qué dicen los expertos?

Hacerse un tatuaje durante el embarazo no es recomendable, principalmente debido a la falta de evidencia concluyente sobre su seguridad y los riesgos potenciales que implica tanto para la madre como para el feto. Uno de los principales peligros es el riesgo de infección.

Según la American Pregnancy Association, la preocupación más importante en relación con los tatuajes durante el embarazo es la posibilidad de contraer enfermedades como la hepatitis B, hepatitis C o VIH si no se utilizan equipos esterilizados y seguros. Este riesgo es respaldado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que señalan que la exposición a agujas contaminadas es una vía reconocida de transmisión de estas infecciones.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

No solo eso. Posibles infecciones durante el proceso de cicatrización del tatuaje y el hecho de que durante el embarazo el sistema inmunológico de la mujer sufre alteraciones, hacen que la preocupación y el riesgo a a posibles infecciones sean mayores. Además algunos estudios apuntan también a nanopartículas existentes en las tintas de tatuaje, que podrían ser absorbidas por el cuerpo, atravesando la barrera placentaria y afectando al desarrollo del bebé.

Lo cierto es que no existen estudios clínicos específicos y concluyentes sobre tatuajes en mujeres embarazadas debido a los problemas éticos que supondría exponer a gestantes a riesgos potenciales. Sea como fuere, la falta de los mismos unida a los riesgos potenciales, hacen que la opción más segura y recomendada por los expertos sea la de esperar hasta después del parto.

Respecto a la lactancia materna, la mayoría de los expertos coincide en que tatuarse no representa un riesgo directo para el bebé, ya que las moléculas de tinta son demasiado grandes para pasar a la leche materna. Según la American Academy of Pediatrics, no hay evidencia de que los pigmentos de los tatuajes lleguen a la leche materna, por lo tanto, el acto de tatuarse en sí no contaminaría la leche.