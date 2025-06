Qué hace ahora Juan Pardo: del éxito musical al retiro entre Galicia y su familia

Vive alejado de los medios centrado en su familia, la pintura y la bicicleta

MadridJuan Pardo es toda una leyenda viva de la música española, es un el histórico cantautor español que triunfó en solitario en los años setenta y ochenta. Es sus tiempos de máximo apogeo no dudo en hacer temas para Rocío Jurado, Luz Casal (65), Camilo Sesto, Chiquetete o Los Pecos, canciones que hoy en día suenan en conciertos, bares, hogares y resuenan en la cabeza de muchos.

Desde muy pequeños supo que la música era su vida. "Mis hermanos se usaban de grabadora. Me ponían música clásica y la tarareaba de principio a fin para ellos", aseguraba Juan Pardo en una entrevista, cuando le preguntaron por sus comienzos en el ámbito musical. Entró en la Escuela Naval de Madrid, pero tuvo que dejar la carrera por daltonismo, esto hizo que se centrara en la música. Empezó en ‘Los Vándalos’; después, en ‘Los Teleco’; y en ‘Los Pekenikes’, donde llegó en sustitución a Antonio Morales, Junior, con quien coincidió en ‘Los Brincos’ y terminó formando un dueto: ‘Juan y Junior’. Durante varios años cosecharon miles de éxitos.

Finalmente, Juan Pardo, empezó su carrera en solitario en 1969, convirtiéndose en todo un referente no solo como compositor a nivel internacional, también como cantante. Al mismo tiempo que se centraba en su carrera musical no dejaba de escribir para otros grandes artistas. El compositor está detrás de temas como ‘Borriquito’ de Peret y de otros grandes temas de Borriquito, Paloma San Basilio, Víctor Manuel y Ana Belén, Miguel Bosé, Mocedades y hasta Joan Manuel Serrat. No contento con eso también fue el promotor de otras estrellas de los ochenta como Camilo Sesto, Los Pecos y Parchís.

Fue en 2003 cuando publicó su último trabajo de estudio, ‘Lúa Chea’, tan solo un año más tarde en 2004, se retiraba de los escenarios, para disfrutar de una jubilación plena a caballo entre Madrid y Galicia. Ese mismo año, la Sociedad General de Autores y Escritores (SGAE) le rindió homenaje por ser el autor español que más derechos había devengado.

Junto a Emy de la Cal, tuvo dos hijas: Teba y Lys. Ambas heredaron el talento musical de su padre. La madre de sus hijas fue su fuente de inspiración en algunas de las canciones más exitosas del cantante, pero sus vidas tomaron rumbos diferentes en 1983.

Arte, bicicleta y familia

Alejado, casi por completo de la música está muy centrado en otra de sus pasiones, la pintura. "Mi decisión de dejar la música ya hace 16 años y poder dedicarme de lleno a esta afición era mi sueño y mi ilusión. Aunque había pintado, estuve casi diez años preparándome y estudiando con otros pintores, probando técnicas...", explicó en una entrevista en ‘La Nueva Crónica’.

En 2017, tuvo que someterse a una angioplastia coronaria para ponerle un stent. "Todo ha ido bien y ya está recuperándose", aseguró su hija a ‘El Confidencial’. En 2018 hizo una exposición en León, en la que mostraba el profundo vínculo entre cuidadores y animales de trabajo. "Soy muy disciplinado. Pinto todos los días, a veces muy poco, pero todos los días me pongo a trabajar", reconoció en el citado medio. “La pintura le tiene encantado, es feliz. Se hace sus kilómetros en bici, es muy deportista. Lleva una vida muy serena, con sus hijas, que estamos cerca, todo muy familiar. Cuando estas en activo vas, vienes y estás muy estresado. Ahora tiene que ser todo relajación, dice que es lo que ha ganado con la jubilación (ríe)”, asegura su hija Lys en una entrevista en ‘La Nueva España’.

Tributo a sus grandes éxitos

Su hija Lys Pardo, quien también es cantante, tiene un grupo junto a su marido Fernando Calderon, el intérprete Antonio Barros y la pianista iAlma con el que interpretan grandes canciones compuestas por Juan Pardo. Bajo el nombre de 'Juntos por la música', recorren ciudades y países acercando nuevamente todos los temas compuestos por el artista. “Resumen de los ensayos en Madrid, ¡en los que contamos con el “asesoramento” del gran maestro Juan Pardo!”, reza uno de los vídeos que ha compartido el grupo en Instagram, en donde se ve al artista de 82 años.

“Pues sus anécdotas, él ya no es solo música, es historia de la música. En ciertas canciones paro y cuento "mi padre me ha contado tal". El show es música, pero también teatro e historia”, asegura la hija de Juan Pardo sobre la gira tributo a su padre.