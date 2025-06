Fiesta 29 JUN 2025 - 18:25h.

El actor y director Santiago Segura ha visitado el programa de Emma García para hablar sobre su última película

En su último film, 'Padre no hay más que uno 5', hace un cameo una de las colaboradoras más famosas de 'Fiesta'

Santiago Segura está a punto de empezar a grabar su próxima película. El director de la mítica 'Torrente' ha visitado el plató de 'Fiesta' para hablar con Emma García sobre su nuevo proyecto y para desvelar el nombre de la colaboradora de 'Fiesta' (muy famosa) que ha hecho un cameo en 'Padre no hay más que uno 5'.

Y es que Santiago Segura no para. El director ya lo tiene todo listo para rodar la sexta entrega de la película que tiene como protagonista al polémico policía español: 'Torrente, presidente': "Cuando haces sagas el miedo es que la gente diga que fueron mejores las películas anteriores, pero la verdad es que las personas que han leído el guion dicen que esta es de las mejores".

La faceta más personal de Santiago Segura

Santiago Segura, además de ser un exitoso director, también es una gran padrazo. Para el actor y director su gran pasión no solo es el cine, también es su familia, y más concretamente sus dos hijas: "La mayor no quiere ser actriz aunque haya hecho cameos, ella dice que quiere estudiar ADE. La pequeña sí que dice que quiere ser actriz pero que sabe que hay que tener un plan B y piensa estudiar también para ser profesora de niños pequeños".

Los cameos de los VIPs en el cine de Segura

Las películas de Santiago Segura han tenido tanto éxito que han sido muchos los VIPs que han querido sumarse al elenco y hacer un pequeño cameo. Entre ellos encontramos a Jesulín de Ubrique, Tomás Roncero, Fernando Esteso, Anna Simón, Alec Baldwin, Andrés Pajares, Víctor Sandoval, Josema Yuste, Falete, Chiquito de la Calzada, Mario Vaquerizo, El Rubius o Belén Esteban.

Nieves Herrero, su última incorporación

Nieves Herrero ha sido la última en sumarse a esa larga lista de rostros conocidos que han participado en las películas de Santiago Segura. Cuando Santiago se lo propuso, la colaboradora de 'Fiesta' no se lo pensó ni un segundo y aceptó encantada:

"No me lo pensé ni un segundo. Rompí mis vacaciones de verano para poder estar en el proyecto. A mí Santiago me dio unas indicaciones pero yo improvisé un poco y él me paró, me dijo que lo tenía que decir exactamente como aparecía escrito, me decía que tenía que clavarlo. Además, la niña de cuatro años con la que yo grababa me ponía caras y a mí me entraba la risa, y Santiago me reñía".