Así vive hoy Teresa Rabal, la estrella infantil que conquistó a toda una generación

MadridA sus 72 años, Teresa Rabal tienen muy claro que no ha llegado todavía el momento de jubilarse. Hija de Paco Rabal y Asunción Balaguer, es una mujer llena de energía que es artista por los cuatro costados. Desde bien pequeña se interesó por el mundo del espectáculo empezando su carrera artística en la televisión y el cine. Su trayectoria ha sido marcada por su dedicación y pasión por la cultura y el entretenimiento, siendo una de las figuras más emblemática para muchas generaciones de nuestro país.

Aunque la actriz y cantante, que tuvo que lidiar con la carga de ser hija de Paco Rabal, sus proyectos profesionales son muestra de la huella histórica del entretenimiento en España. La carrera televisiva de Teresa Rabal despegó en la década de los 70 y 80, cuando se convirtió en una de las presentadoras más queridas de la televisión. También se hizo un hueco en la escena musical del momento con varios discos de gran éxito entre el público infantil. Sus canciones, llenas de alegría y enseñanzas, aún suenen hoy en la memoria y en los corazones de muchos niños y padres.

Su carrera televisiva fue todo un éxito llegando incluso a colaborar con grandes artistas de la época. Su habilidad para adaptarse a diferentes formatos y su carisma natural la convirtieron en una figura muy solicitada. Su trabajo en programas de entretenimiento familiar le valió numerosos premios y reconocimientos, consolidando su estatus como una de las personalidades más queridas.

A lo largo de los años, ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida privada, prefiriendo enfocarse en su carrera profesional, que todavía hoy la mantiene activa. Hasta hace seis años, seguía de gira por España con su ‘Veo, veo, ¿qué ves?’ “Tengo 70 años y ya no tengo edad para estar pegando saltos", aseguraba en una entrevista a ‘El Mundo’ en 2023. Ese mismo año estrenaba la que hasta hoy es su última película, ‘Tin & Tina’ una película de terror ambientada en los años 80. "He gozado como una enana durante el rodaje. Me he sentido como si volviera a mis principios y ya no me quiero mover de aquí” aseguraba la actriz.

Su vida privada

El 1 de mayo de 1977 la artista se casaba con el hombre de vida, el músico argentino Eduardo Rodrigo, fallecido en 2017. “él fue mi primer y gran amor, el hombre de mi vida. Estuvimos juntos 45 años. Y le sigo echando de menos cinco años después de su muerte. Hacíamos todo juntos, estábamos tan unidos que su muerte fue un mazazo terrible. Tenía un problema de pulmón, pilló una neumonía y estuvo 20 días en coma. Salió de ese trance y vivió dos años más, con oxígeno y muy mal, y no pudo superar la enfermedad”, aseguraba la artista en 2023. La pareja tuvo dos hijos, María y Luis. Este último les ha dado varios nietos.

La artista vive en Alpedrete, en una casa en la sierra madrileña con unas vistas de impresión. Un hogar lleno de recuerdos de su vida y de arte.”En las paredes cuelgan grabados de Picasso dedicados a la familia, dibujos de Buñuel, una viñeta original de Gila, poemas de Alberti y hasta una carta manuscrita de Cristóbal Colón que un heredero le regaló a su padre cuando su padre era la gran estrella de nuestro país”, aseguran desde el mundo. “Tengo todos mis recuerdos conmigo. Las casas al final son eso, casas. Quiero decir, los recuerdos van con uno en el alma y en el pensamiento y, a parte, te los llevas contigo de forma material para que siempre estén contigo. Conservo muchas cosas de mi padre, de mi madre y de mi vida en general” aseguraba en ‘Semana’.

La artista es muy activa en redes sociales y también hace marcha nórdica, un deporte perfecto para mantenerse en forma que además suele practicar con amigas y al aire libre.