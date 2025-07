La esposa del príncipe Guillermo ha reaparecido este miércoles 2 de julio tras su sonada ausencia en Ascot

La princesa Kate Middleton ha reaparecido públicamente este miércoles 2 de julio de 2025 en el Colchester Hospital, en Essex, donde se ha sincerado sobre su experiencia con el cáncer. Se trata de su primera aparición desde que declinó asistir a las carreras del Royal Ascot el pasado 18 de junio, un evento que canceló a última hora, alimentando todo tipo de rumores sobre su estado de salud.

La esposa del príncipe Guillermo, que en marzo de 2024 anunció su diagnóstico de cáncer y el pasado mes de enero desveló que estaba en remisión, ha acudido al centro médico en una visita no anunciada al RHS Wellbeing Garden, un jardín terapéutico dedicado al bienestar de pacientes, familiares y equipo sanitario y al que la princesa ha querido homenajear por brindar enfoques "holísticos" a los pacientes, familiares y cuidadores.

Allí, la princesa se agachó para plantar Catherine's Rose, una rosa coral-pink en su honor. Instantes después, ha salido al exterior para saludos espontáneos y selfies, deteniéndose ante los allí presentes.

Durante su charla con varios pacientes, voluntarios y profesionales del centro, la futura reina de Reino Unido ha descrito su batalla contra el cáncer y la posterior recuperación como "una experiencia que cambia la vida". Y no solo para quienes la padecen, sino también para sus familias. "Es un cambio de vida para cualquiera, desde el primer diagnóstico hasta el final del tratamiento, es una experiencia que cambia la vida tanto para el paciente como para las familias", ha asegurado.

La nuera del rey Carlos III ha reconocido que, al asimilar el diagnóstico, hay que aprender a vivir "una nueva normalidad, y eso lleva tiempo". En su caso, alguien cercano le explicó que "el viaje de sanación y recuperación" era como una "especie de zigzag".

"Es una montaña rusa, no es una llanura lisa y plana, como esperas que sea, pero la realidad es que no lo es, pasas por momentos difíciles", ha añadido, sincerándose sobre la presión que alguien con cáncer siente al tener que poner "cara valiente" durante el tratamiento y la recuperación. "Todos esperan que estés mejor, pero ese no es el caso en absoluto", ha confesado.

Asimismo, Kate ha querido destacar la importancia de contar con "una red de apoyo" durante lo que ella identifica como el período más vulnerable del proceso. Ha subrayado que esa transición es "muy difícil" sin respaldo emocional y psicológico. "Sería fantástico si muchas comunidades tuvieran este tipo de apoyo".

A sus 43 años, la princesa completó su quimioterapia en septiembre de 2024, y en enero confirmó que estaba en remisión. Desde entonces, ha ido retomando poco a poco sus funciones públicas, acudiendo a eventos como el Trooping the Colour. Sin embargo, su ausencia en el Royal Ascot fue un claro ejemplo de que no está dispuesta a poner en riesgo su recuperación y que, por encima de todo, está su salud.