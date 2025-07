Lorena Romera 02 JUL 2025 - 08:00h.

La exparticipante de 'LIDLT' encuentra una plaga debajo de la cama de su hijo, en común con Lester Duque

Patri Pérez aclara quién es el padre del bebé que está esperando

Patricia Pérez Iglesias ha narrado a través de su perfil de Instagram el desagradable episodio que ha vivido al encontrarse el bajo de la cama de su hijo repleto de bichos. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', que está embarazada de su segundo hijo en común con Lester Duque, -a pesar de que se han divorciado- ha vivido un día de "locura" al encontrarse esta plaga en el cuarto de su hijo.

Ahora mismo, la extremeña -que ha vivido en Cataluña y ahora reside en Canarias- vive una auténtica montaña rusa de emociones. La que fuera tentadora de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', donde conoció a Lester, que participaba junto a Marta Peñate, se ha enterado de su embarazo en pleno proceso de divorcio del padre de la criatura, lo que convierte todo este proceso en un trago de lo más amargo.

Pero la creadora de contenido tiene claro que no va a dejar que nadie le empañe su ilusión de volver a ser madre y el ver convertido al pequeño Río, que tiene poco más de año y medio, en hermano mayor. Por si los miedos y las dudas por cómo le ha llegado su embarazo (que no era buscado) no fuesen suficientes, Patri Pérez se ha enfrentado a toda una pesadilla al encontrarse el bajo de la cama de su hijo repleta de insectos.

Una plaga que ha terminado extendiéndose "por toda la casa". "Sinceramente, hoy tengo un día de mi**da. Tenía un paquete de arroz metido debajo del canapé de habitación de Río y esta mañana estaba todo lleno de bichos enanos, tipo escarabajo por toda la casa", le ha contado a sus seguidores.

Tal y como ha explicado, la que fuera después participante de 'La última tentación', donde acudió con Lester Duque para poner a prueba su amor, ha tenido que "sacar todo lo que había dentro del canapé" para tratar de exterminar la plaga. "No os imagináis la locura que ha sido. Estoy agotada", ha reconocido Patricia Pérez, que, aunque esto lo ha compartido a través de sus redes, es en su canal de mtmad donde está haciendo partícipes a sus seguidores del proceso de su segundo embarazo.