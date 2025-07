La actriz, que suele mantener su vida privada lejos del foco mediático, ha sorprendido al revelar que ha contraído matrimonio con Ángeles Maeso

A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha compartido una imagen inédita de la ceremonia. "Ni un paso atrás"

Inma Cuesta, conocida por mantener su vida privada alejada del foco mediático, ha sorprendido al revelar que se ha casado en secreto con su pareja, la guionista y productora Ángeles Maeso. Y lo ha hecho con una sola foto, en la que la actriz aparece luciendo un vestido blanco, con una sonrisa cómplice y un mensaje que lo cambia todo: "Por todos los que tuvieron que esconderse y no pudieron vivir su amor en libertad".

El anuncio no podía llegar en un momento más simbólico: en plena Semana del Orgullo y coincidiendo con el 20º aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España. Una fecha histórica y que ahora también será parte de su historia personal.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha compartido una imagen inédita de la ceremonia: ambas vestidas de blanco, en un entorno campestre y muy íntimo. "Porque lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza está destinado a permanecer en los márgenes y acabar en el olvido", añade Cuesta.

"Se cumplen los primeros 20 años de la legalización del matrimonio igualitario en España. Hoy nos celebramos. Ni un paso atrás", culmina.

La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño y orgullo. Figuras del mundo cultural y artístico, como Elvira Sastre, Aitana Sánchez-Gijón, Maribel Verdú y Juana Acosta, han reaccionado con emojis de corazones y aplausos, celebrando la noticia. Todo apunta a que la boda tuvo lugar antes de julio de 2024, fecha en la que Cuesta publicó una foto junto a María León luciendo ese mismo vestido.

Su historia de amor

La historia de amor de Inma Cuesta y Ángeles Maeso se hizo pública en 2021, cuando la actriz hizo referencia a su pareja en sus redes sociales tras recibir un premio en el Festival de Cine de Alicante, dedicándole unas emotivas palabras: "A mi amor, por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más". Una declaración de amor que no pasó desapercibida porque no reveló de quién se trataba.

No fue hasta agosto de 2024 cuando ambas compartieron públicamente la primera imagen juntas: 'Selfie mon amour' fue el pie de foto que desató una ola de felicitaciones.

La pareja no solo ha celebrado el amor entre ellas, sino también la vida que han construido. Tienen dos hijos, nacidos en 2019 -gestado por Ángeles- y en mayo de 2023 -gestado por Inma-. Cuesta aseguraba a la revista '¡Hola!' que ambas habían vivido esta etapa "con mucha felicidad" y que habían formado "una familia preciosa" y estaban "muy contentas".

Sobre ser madre por primera vez, la actriz confesaba que había descubierto "un amor absolutamente incondicional, maravilloso" del que destacaba la importancia de "aprender y desaprender muchas cosas que, a veces, olvidas cuando eres adulto".

En el plano profesional, dirigen la productora Loba Loba, con sede en Valencia, que busca visibilizar el talento femenino en la industria audiovisual.