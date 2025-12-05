El puente va a estar marcado por un aumento de temperaturas que harán más atractivas las ciudades en Navidad

Adiós al aire frío: el puente llega con temperaturas inusualmente altas en toda la península, casi primaverales

Con buen tiempo, las ganas de ver las luces de Navidad pueden ser motivos para abarrotar los centros de muchas ciudades de España durante el puente que comienza. Informativos Telecinco se ha desplazado hasta distintos puntos del país donde las próximas previsiones reflejarán un alto flujo de turismo.

En Alicante se encuentra la reportera Nuria Gutiérrez: "Aquí en la Comunidad Valenciana y durante este fin de semana, podrían llegar a alcanzarse los 23 °. De hecho, en algunos destinos turísticos de sol y playa, como es el caso de Benidorm, las ocupaciones en estos momentos ya superan el 80%, pero también en otras ciudades, como es el caso de Valencia capital, que ha conseguido ya un lleno técnico para este fin de semana, no solo por el buen tiempo, sino también por la celebración del maratón que se correrá el próximo domingo".

Ana Verdejo cuenta cómo están las calles de Madrid en pleno diciembre: "Madrid se llena de visitantes deseosos de disfrutar de un fin de semana donde el espíritu navideño impregna las calles de la ciudad en las luces de Navidad como principal atractivo turístico. Aunque muchos aprovechan también para irse de compras. En la capital se esperan grandes aglomeraciones y por ello se ha desplegado un amplio dispositivo policial para garantizar la seguridad durante el puente".

Granada, un gran atractivo por la estación de esquí de Sierra Nevada

En Granada está la reportera Beatriz Simó: "Aquí hay muchas ganas de subir a la estación de esquí de Sierra Nevada, pero van a tener que esperar enormes retenciones kilométricas. En una de las vías principales que conducen a la estación, a la altura de Huétor Santillán, el vuelco de un camión está ocasionando atascos enormes. Nosotros solo para recorrer 80 km, hemos necesitado más de cinco horas. Eso sí, la estación de esquí, cuenta con 18 km esquiables y 70% ocupación hotelera"