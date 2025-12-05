Números agraciados en el sorteo del Cuponazo de la ONCE del 5 de diciembre de 2025

El resultado del Cuponazo de la ONCE de hoy, 5 de diciembre de 2025, ha dejado el siguiente número agraciado: 39162 y serie 008

Los viernes, la ONCE ofrece por tres euros, la posibilidad de jugar al Cuponazo, donde los agraciados podrán ganar el premio principal de nueve millones de euros o 134 premios secundarios que pueden llegar hasta los 40.000 euros. Se trata del premio más grande a nivel nacional gestionado por la ONCE.

Premios del Cuponazo de la ONCE

A continuación, se detallan los premios que reparte la ONCE en su sorteo especial de los viernes:

1 Premio de 9.000.000 de euros a las cinco cifras y serie

de euros a las cinco cifras y serie 134 Premios de 40.000 euros a las cinco cifras

a las cinco cifras 1.215 Premios de 500 euros a las cuatro primeras cifras

a las cuatro primeras cifras 1.215 premios de 500 euros a las cuatro últimas cifras

a las cuatro últimas cifras 12.150 premios de 50 euros a las tres primeras cifras

a las tres primeras cifras 12.150 premios de 50 euros a las tres últimas cifras

a las tres últimas cifras 121.500 premios de 6 euros a las dos últimas cifras

120.285 premios de 6 euros a las dos últimas cifras

1.202.850 premios de 3 euros a la decena de millar

1.093.500 premios de 3 euros a la última cifra

Si se opta por el Cuponazo XXL (cinco euros), el premio sube a 15 millones de euros.

¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE?

Para jugar al Cuponazo de la ONCE, debes seleccionar una combinación de números y seleccionar la cantidad de números que quieras jugar para optar al bote final. Para repartir el premio final, se seleccionará una combinación ganadora de un total de cinco cifras y un número de serie (compuesto por tres cifras).

Es importante saber que con el Cuponazo de la once puedes acumular los premios de la primera y segunda categoría en el mismo cupón.

Nota: La única lista oficial de resultados válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Informativos Telecinco no se hace responsable en caso de errores u omisiones.