Siete días después de dar algunos detalles sobre su 'tardeo' con Álvaro Escassi en el plató de '¡De viernes!', Terelu Campos ha llevado a cabo una sesión de terapia muy completa a cargo de la psicóloga Ana Sierra. La presentadora se ha enfrentado así a muchos temas dolorosos de su pasado, como el fallecimiento de su madre, María Teresa Campos, sus complejos físicos, su excesiva autoexigencia o incluso el paso del tiempo.

El objetivo principal de esta terapia es aprender a llevar esta nueva etapa a la que se enfrenta tras su paso por 'Supervivientes 2025' y, para ello, debe despojarse de un pasado que ha condicionado su vida. Es por ello por lo que Terelu hace un repaso de sus miedos: "El ir a 'Supervivientes' ha supuesto una revolución" y eso implica que ha pensado mucho en cosas que le han sucedido en el pasado, como su enfermedad.

Terelu Campos reflexiona sobre los dos cánceres de mama que sufrió

"Siempre he tenido una aptitud optimista y positiva y eso me ha hecho pensar por qué me salvé yo. Muchas personas a las que he querido, quiero y querré, no lo han conseguido. Me acostaba con miedo a que, mientras estaba durmiendo, se me cayeran los mechones de pelo, por eso dormía tocándome el pelo", confiesa durante esta terapia con la psicóloga. Dice que detesta verse con la peluca porque se siente disfrazada y eso le generó mucha inseguridad.

Pero, una vez superado todo esto, llegó el segundo cáncer de mama: "Me arrasó la vida porque no me lo esperaba. Fui a una revisión y pensé que era una broma. Ahí tome la decisión de cortar por lo sano, nunca mejor dicho, y la doble mastectomía tiene unas consecuencias físicas y psicológicas para relacionarme con el género masculino". En este punto, desvela que le ha afectado más el segundo cáncer que el primero.

La inesperada confesión de Terelu Campos sobre la enfermedad de su madre

A día de hoy, Terelu vive con miedo a sufrir una enfermedad que la incapacite porque "la decadencia mental de mi madre (sufrió una demencia) me ha provocado muchísimo miedo, tanto que le dije a mi hija 'a mí (si me pasara eso) me matas, compro la pastillita y me matas'. No quiero pasar por esto ni quiero que nadie que quiero en mi vida sufra esto. La peor enfermedad es la que te devora el cerebro por dentro. Es terrible para el que la pasa y para quien te quiere". "Hubiera preferido que mi madre hubiese sido feliz aunque no me conociera. Hubiera preferido sufrir yo a que sufriera ella", añade.