El vídeo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en la cárcel donde Pietro cumple condena: "Siempre juntos"

Hace unos días, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia viajaban a Turín, ciudad en la que se encuentra la prisión donde permanecen recluidos los dos hermanos del empresario por un intento de asesinato, para felicitar a Pietro, desde el exterior, por su cumpleaños.

En un vídeo que Carlo subió a las redes sociales, se puede observar cómo la pareja gritó y lanzó petardos desde las inmediaciones de la cárcel. La actitud de ambos ha causado una gran polémica de la que Alejandra Rubio se defendió en 'Vamos a ver', pero ahora, Terelu se ha sentado en '¡De viernes!' y ha explicado, en pocas palabras, lo ocurrido.

''No tengo nada que decir. Creo que Alejandra ha hecho el comunicado y cuando llegue a 'Vamos a ver' le dirá a la dirección, al presentador y a sus compañeros lo que le tenga que decir. Lo demás no me pertenece'', comienza diciendo.

Y se muestra contundente: ''Sois padres, creo que poco puedo decir, los que somos padres sabemos lo felices que somos cuando los hijos aciertan y lo infelices cuando no aciertan'', y continúa: ''Yo nunca he hablado de Alejandra, es algo que tenemos muy claro la una de la otra''.

''Ni ella podría hacer algo para subsanar algo que yo haya hecho, ni yo algo que haya hecho ella de una manera, para algunos más correcta, para otros menos correcta. Quien me conoce sabe lo que me parece. Como soy su madre lo que nunca voy a hacer es colaborar para que nadie pueda hacerle más daño. Es mi deber, me lo exijo yo'', añade la colaboradora.

Joaquín Prat, tajante con Alejandra Rubio

Alejandra Rubio se enfadó en ‘Vamos a ver’ cuando los colaboradores le preguntaron por el polémico vídeo y Joaquín Prat, al volver a ver las imágenes, le mandó un tajante mensaje sobre su actitud.