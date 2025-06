Álvaro Escassi habla de su 'tardeo' con Terelu Campos en el pasado: "Tonteo siempre ha habido"

Hace unas semanas saltó la bomba mientras ambos participaban en 'Supervivientes 2025'. ¿Ha habido algo entre Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi? Se habla de un tardeo en el pasado en el que ninguno de los dos ha querido ahondar. Ahora tienen la oportunidad en el plató de '¡De viernes!' de aclarar a la audiencia qué tipo de relación han mantenido y, por si se les escapaba algo, las cámaras del programa les han grabado a través de una cámara oculta cuando se han reencontrado en una sala VIP.

En esa cámara oculta, Escassi le pregunta a Terelu si le darán caña con este tema durante su entrevista en plató y ella le dice que hay que mantener lo que dijeron en la palapa en su día. Durante estas semanas, han jugado mucho al despiste a la hora de hablar de este tema y, cuando se aborda en el plató, él no duda en bromear al respecto haciendo alusión al peinado que ha lucido ella estas últimas semanas: Terelu ha llevado el pelo rizado, lo que al jinete le recuerda a Sheila Casas.

Álvaro Escassi y Terelu Campos hablan de su 'tardeo' del pasado: "Siempre ha habido tonteo"

Cuando los colaboradores piden más información y detalles al respecto, Escassi es el primero en responder: "Te voy a decir una cosa... tonteo siempre ha habido". La pareja sigue echando balones fuera, pero podemos intuir algunas afirmaciones en sus respuestas. Por ejemplo, la edad de ella, cuando sucedió este supuesto 'tardeo', podría ser en torno a los cuarenta y llega a decir que "el tardeo es cuando se tiene más confianza", así que podríamos estar ante otra franja horaria.

Durante un momento dado, cuando él parece que va a contar algo, ella se asusta: "Me vas a hacer beber hasta agua, idiota", le recrimina en un tono de broma. Pero es precisamente ella quien da datos más jugosos sobre este affaire: "Sheila lo sabe todo y Lara (Dibildos) también". Ante esta revelación, Beatriz Archidona llega a la conclusión de que hubo algo entre ellos y Escassi lo confirma: "Algo pasó... había tensión", añade Álvaro haciendo referencia a unas imágenes que han puesto de ellos del pasado en el que parece haber cierta atracción sexual cuando coinciden en un plató de televisión.

Al no dar más detalles, los colaboradores de '¡De viernes!' se preguntan si alguno de los dos tenía pareja en el momento en el que sucedió lo que sucediera entre ellos y que por eso no lo quieren contar, pero Terelu sí que se muestra tajante y firme en este momento: "Yo jamás, en mi vida, he sido infiel". Por su parte, él reconoce que, en ese sentido, "he sido un desastre toda mi vida".