Anita Williams se sincera sobre su nula relación con Montoya y le manda un mensaje

Fiesta 06 JUL 2025 - 16:34h.

Anita Williams confiesa en 'Fiesta' en qué punto está su relación con Montoya

Anita Williams aclara cuál es su verdadero apellido y el origen de su nombre artístico

El plató de 'Fiesta' recibe a Anita Williams (que luce un cambio de look) para que nos cuente cómo se encuentra después de su apasionante paso por 'Supervivientes 2025'. Emma García le hace una íntima entrevista a la que fuera pareja de Montoya que nos habla sobre el punto personal en el que se encuentra. En este sentido, Anita confiesa que está atravesando un periodo de cambios y que tiene ganas de cambiar muchas cosas de su vida (tanto materiales como emocionales).

La presentadora de 'Fiesta' quiere saber en qué punto está su relación con Montoya, pues recordemos que la pareja rompió abruptamente nada más regresar de Honduras. A esta pregunta, Anita responde que su relación con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' es cero y que es algo que le está pareciendo "bastante duro", pues en el reality estuvieron juntos las 24 horas del día y ahora ni siquiera se hablan. Eso sí, esto no quita para que la invitada le desee lo mejor.

Anita Williams le manda un mensaje a Montoya desde 'Fiesta': "Deseo que se recupere pronto"

"Lo único que le deseo es que le vaya perfecto, que se recupere pronto, que busque ayuda de donde sea para salir y ya está". Emma le pregunta si se esperaba que esto pudiera ocurrir tras pisar suelo español y Anita se sincera: "Me esperaba que nuestra relación fuese algo más distante, pero tan tajante... no." ¿Ve un futuro con él?, le pregunta la presentadora. Anita responde de manera muy sincera: "No estoy pensando en estas cosas". Eso sí, reconoce que aún sigue enamorada de él:

"Sigo estando enamorada, no me desenamoro en una semana. Siento mucho cariño por él. Creo que es un momento de quererme yo. Estamos separados porque el destino lo ha querido así, yo no lo he decidido". Más tarde, cuando el plató ha recibido a los colaboradores del programa, se ofende cuando Carmen Alcayde dice que ha escrito en varias ocasiones a Montoya y que este le ha respondido, algo que no ha hecho con ella. Ella pensaba que no respondía a nadie porque necesitaba su espacio y descubre en directo que a Carmen sí que le responde, cosa que le decepciona.