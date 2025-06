Carmen Alcayde y Anita Williams vuelven a verse las caras tras un duro debate final de 'Supervivientes'

Anita Williams destapa la verdadera relación entre Montoya y su defensor Vier: "Lo conoce después de salir de 'La isla'"

Compartir







La relación entre Anita Williams y Carmen Alcayde ha pasado por todo tipo de fases. Desde momentos únicos en la playa en Honduras por su unión con Montoya, hasta cuestionarse su amistad el día en que la televisiva fue expulsada de 'Supervivientes'. Ahora mismo están más cerca del segundo caso que del primero, como hemos podido comprobar en el programa '¡De Viernes!'.

"Pinso que no me quieres y no me has querido", le ha empezado diciendo Alcayde a Williams de forma tajante en directo. La valenciana explica que no entiende por qué se "rió" cuando pelayo dijo que iba a hablar "la novia de Montoya", refiriéndose a ella. "Nos dijeron que íbamos las dos de blanco, se me escapó la risa", le responde Anita.

Las cuentas pendientes entre Carmen Alcayde y Anita Williams

La barcelonesa aclara que escuchó "barbaridades" por parte de Carmen Alcayde. "Que me que quitado el 'hate' gracias a Montoya... me lo he quitado por mostrarme como soy", aclara Williams. La otra explica que lo que quiso decir es que "le ha ayudado" la relación con el sevillano. "Tanto a mí como a él creo que no nos ha perjudicado", asegura la barcelonesa.

Ángela Portero, colaboradora del programa de Telecinco, no dudaba en recopilar datos de la relación entre ambas. "Has llegado a decir que ella monta el show que no le quiere [a Montoya]", le dice a Carmen.

PUEDE INTERESARTE Beatriz Archidona corta la entrevista a Ivet Playà por sus graves acusaciones a Alejandro Sanz

La valenciana le explica también que ha cambiado mucho su visión respecto a Anita. Ha pasado de pensar que es una persona importante en su vida a dudar de su amistad con ella. "Cuando salí era amiga vuestra, de repente me encuentro otro panorama ese es mi dolor respecto a ti", le ha lanzado.

Anita Williams destapa la verdadera relación entre Montoya y su defensor Vier

Antes de tener su cara a cara con Carmen Alcayde, la catalana aclara todo sobre los polémicos audios que salieron a la luz de Montoya y que, presuntamente, fueron filtrados por el entorno de la que fue su expareja con el fin de perjudicar el concurso del sevillano.