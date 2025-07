Equipo Outdoor 11 JUL 2025 - 09:03h.

La finalista de 'Supervivientes 2018' ha revolucionado las redes sociales tras su nuevo increíble cambio físico

La historia de amor de Raquel Mosquera e Isi: diez años de relación antes del 'sí, quiero'

Compartir







Raquel Mosquera ha vuelto a atraer todas las miradas. A pesar de estar apartada de los medios de comunicación durante un tiempo, la exconcursante de 'Supervivientes', sigue muy activa en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores. La peluquera publica instantes de su vida cotidiana y, ahora, su impactante transformación física. Sus recientes publicaciones no han sido ignoradas y han provocado una verdadera revolución en las redes sociales.

La que fuera mujer del boxeador Pedro Carrasco ha compartido una serie de fotos en las que se ve considerablemente más definida, con una silueta más esbelta y una actitud renovada. Junto a estas imágenes, Mosquera ha compartido un mensaje potente y optimista: "Dentro de ti, se encuentra el poder de levantarte por encima de cualquier situación y transformarte en la versión más fuerte y brillante de tu ser". Una expresión con la que ha querido capturar su situación personal actual, enfocada en su salud física y emocional.

Raquel ha compartido que ha incluido el ejercicio en su rutina cotidiana, una elección que ha influido notablemente en su bienestar y en su apariencia. De acuerdo con lo que ha insinuado en sus historias de Instagram, está dedicada a un estilo de vida más saludable y activo, lo cual ha sido esencial para alcanzar los resultados obtenidos.

PUEDE INTERESARTE Raquel Mosquera y Pedro Carrasco: recordamos su boda y su historia de amor

Reacciones al cambio físico de Raquel Mosquera

Sus seguidores no han esperado para responder a sus publicaciones. En los comentarios se pueden encontrar mensajes como: "No sé qué te has hecho, pero estás increíble” o “¡Estás resplandeciente, Raquel!”. A pesar de que la mayoría han sido elogios, también han aparecido algunas opiniones críticas que han indicado un posible abuso de filtros o ajustes estéticos, como: "Pedazo de filtro" o "¿Quien es estáDónde está Raquel?". Sin embargo, la gran parte de las respuestas ha sido positivas, resaltando la dedicación de la empresaria por su salud y su actitud inspiradora.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Raquel Mosquera, quien ha tenido varios momentos públicos en su vida, algunos polémicos y otros vinculados a la exposición de su vida personal, parece estar en una etapa diferente ahora, enfocándose en su bienestar y en sí misma. Esta nueva fase, que ella comparte en sus redes, refleja una renovación tanto física como emocional, manteniéndose alejada de la televisión pero más activa que nunca en plataformas sociales. La estilista transmite un fuerte mensaje de empoderamiento femenino, motivando a otras mujeres a cuidarse, quererse y crecer desde adentro.