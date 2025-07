Celia Molina 14 JUL 2025 - 10:55h.

Sus fans y excompañeros de reparto han recordado a la actriz, que falleció el 13 de julio de 2024 tras una larga lucha contra el cáncer

El 13 de julio de 2024, el mundo se levantaba con la triste noticia de la muerte de Shannen Doherty. La actriz, que siempre será recordada por su papel de Brenda Walsh en 'Sensación de vivir' y por ser la hermana mayor de las Halliwell en 'Embrujadas', llevaba nueve años luchando contra un cáncer de mama metastásico que se había diseminado hasta el cerebro. Ella misma narraba la evolución de su enfermedad en el podcast Lets be clear, que estuvo actualizando hasta pocos días antes de su fallecimiento.

Sumergida en una batalla legal contra su exmarido ante la próxima cancelación de 'Charmed' en la televisión norteamericana, Doherty estaba tratando de conseguir dinero para financiar sus medicamentos cuando, finalmente, murió. Aquel día, familiares, amigos y fans se pronunciaron masivamente en las redes sociales, al igual que lo han hecho en el primer aniversario de su pérdida. Ha pasado un año desde su muerte y, para rendirle homenaje, muchos excompañeros de reparto y amigos cercanos han honrado su memoria. Una de las actrices que se ha pronunciado primero ha sido Tori Spelling, que interpretó a Donna en '90210':

"Su muerte me golpeó como un tren de mercancías"

"Tú y yo ya contamos el comienzo de nuestra historia. La evolución de nuestra historia. Ahora yo estoy viviendo el después. La parte donde llevo todo lo que me enseñaste. Ese año, me he esforzado mucho por ser la mujer poderosa que me enseñaste a ser. Me enseñaste a ser yo misma y a dejar que brille. Te prometo que la antorcha que pasaste sigue encendida. Te amo para siempre, Shan", ha dicho en un post de su cuenta de Instagram, en el que incluye varias fotografías de la que fue una de sus "mejores amigas". En su publicación, Tori ha querido recordar el fuerte carácter y el empoderamiento de Shannen, tanto antes como durante el desarrollo de su enfermedad.

Otro de los actores de 'Sensación de vivir', Ian Ziering, con quien tuvo sus diferencias al inicio del rodaje de la famosa serie, también ha mostrado su dolor por la muerte de su amiga, de quien llegó a pensar realmente que se curaría: "Su muerte me golpeó como un tren de mercancías. Me sorprendió. Realmente creía que iba a conseguir un milagro más. En el último año, he visto a mis antiguos compañeros de reparto unas cuantas veces. Ha sido duro estar juntos sin ella y Luke. Ese tipo de pérdida no desaparece. Sólo reorganiza los muebles de tu corazón. Echo de menos a Shannen. Ella era el hermoso caos, el titular fuera de horario, la chica que podía destrozar una habitación de hotel y hacer que los tabloides la amaran por ello", concluye Ian.

Sarah Michelle Gellar, protagonista de 'Buffy, cazavampiros', también ha publicado un emotivo vídeo con numerosas fotografías junto a Shannen y un emoticono de un corazón roto. En cuanto al elenco de 'Embrujadas', por el momento, solo Rose McGown (la pequeña Paige) se ha pronunciado sobre el aniversario de la muerte de Doherty. Recientemente, tanto Alyssa Milano como Holly Mary Combs lamentaron en sus cuentas de las redes sociales la muerte de otro amigo y compañero, Julian McMahon, el actor que dio vida al personaje de Cole Turner que, como Shannen, ha muerto a los 56 años tras una complicada lucha contra el cáncer. En su caso, varios tumores albergados en la cabeza y el cuello le provocaron una lesión pulmonar definitiva que le costó la vida a principios de este mismo mes.