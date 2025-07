Celia Molina 12 JUL 2025 - 07:30h.

María Sorribe vive en Vinaròs y, el día de su última quimioterapia, todos los vecinos de su calle le dieron una emotiva sorpresa

En noviembre de 2024, María Sorribe, una joven de 26 años natural de Vinaròs (Castellón), empezó a sentir un dolor "muy intenso" en el estómago. Al principio, pensó que sería algo dentro de lo normal pero, al ver que el dolor persistía, decidió acudir al ambulatorio. Ella ya padecía de endometrosis, una enfermedad en la que células similares al revestimiento del útero crecen fuera de este órgano, y al hacerle una ecografía de urgencia, los médicos se dieron cuenta de que "el quiste que tenía en el ovario había crecido hasta llegar a los 12 centímetros". "Tuve que coger una regla para hacerme una idea de lo grande que era", comenta en una entrevista exclusiva para Informativos Telecinco web.

El diagnóstico posterior fue "un shock". María tenía un carcinoma endometroide G3 en estadio 3, que el National Cancer Institute define como un "cáncer de endometrio de alto grado que se ha diseminado más allá del útero y el cuello uterino, pero no más allá de la zona de la pelvis". Por ello, fue operada de inmediato y sometida a una histerectomía, en la que le extirparon todo el aparato reproductor. Tras el impacto de la intervención, esta joven afrontó el tratamiento con la mayor vitalidad posible. "Soy una persona con mucha energía y tengo un gran instinto de supervivencia así que, cuando supe que estaba enferma, me dije: "Bueno, ¿y qué hay que hacer? Y empecé los seis ciclos de quimioterapia que hoy, por fin, he terminado", asegura la castellonense.

"En las quimios, ha venido un amigo a verme cada 30 minutos"

Cierto es que, cuando se dio el primer ciclo, estaba "nerviosísima" por los efectos secundarios que pudiera tener. "Sin embargo, he tenido la suerte de que, además de la caída del pelo, no me he encontrado demasiado mal. Sí que he tenido nauseas y que me ha dolido mucho las piernas pero, dentro de lo malo, ha sido llevadero. También es cierto que a mí me ha parecido muy importante lo que se hace después de cada ciclo de quimio. Yo, aunque no me encontraba del todo bien, trataba de animarme y de apuntarme a los planes que me salieran para seguir haciendo mi vida, dentro de las limitaciones. Y esto me parece crucial para la recuperación. He ido hasta un partido del Villarreal, y eso que no soy futbolera. También cosas pequeñas, como hacerme yo misma la comida, me han ayudado mucho a activarme", subraya en la entrevista.

Después de cada quimio, aunque no me encontrara muy bien, trataba de apuntarme a todos los planes que me salían Foto cedida por María Sorribe

Pero, sin duda, una parte fundamental de su proceso de recuperación ha sido (y sigue siendo), el apoyo incondicional de sus amigos, vecinos y de su familia. Aunque no es lo que dicta el protocolo, los sanitarios le permitieron estar siempre acompañada de dos personas mientras se deba las sesiones de quimioterapia. Una de ellas era su madre y, al ser ésta inamovible, sus amigos se "iban cambiando cada 30 minutos" para poder estar todos con ella, como bien se puede apreciar en las fotografías que la propia María ha publicado en su cuenta de Instagram.

Al cariño que le han dado sus seres más cercanos se ha unido también la gran sorpresa que le dieron sus vecinos cuando se puso la sexta y última quimio. "Cuando llegué a casa, estaban todos en el balcón, los de mi edificio y los de toda la plaza, con globos amarillos y bailando una canción. Lo hicieron porque, en el confinamiento por la pandemia del covid19, yo fui la DJ oficial del vecindario, animando a todos con temas de los años 80, 90, de los 2000, con canciones de Disney... Y, ahora, ellos me han animado a mí", dice con gratitud y una profunda emoción. Ahora, le queda por delante conocer los resultados de sus últimas pruebas y análisis y continuar, sin "obsesionarse demasiado", en su camino hacia la remisión.