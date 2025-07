"Sin vosotros yo solo sería un hombre con problemas mentales dando brincos", afirmó el británico a sus seguidores en Barcelona

En su única parada en España, el cantante británico Robbie Williams, de gira europea tras superar su última depresión, ha demostrado que la música amansa a las fieras pero también es capaz de dotar de autoconfianza y liberación. Una energía positiva que también han sentido las 32.000 almas que han abarrotado este sábado el estadio del Espanyol para disfrutar de su concierto en Barcelona.

Rebelde, enérgico y entregado, el inglés ha repasado durante más de dos horas 'hits' de la mayoría de sus álbumes, desde su primer trabajo en solitario tras romper con la 'boy band' Take That hasta clásicos como 'Let me entertain you', uno de los temas elegidos para romper el hielo y que ha resultado toda una declaración de intenciones de la noche.

Se trata de la primera gira desde que Robbie Williams hablara claramente de depresión y empezara a canalizar su salud mental no solo a través de la música sino también con la pintura. Barcelona acogió precisamente el verano pasado una exposición titulada 'Confessions Of A Crowded Mind' con 17 obras de arte propias inéditas.

También es su vuelta a los escenarios tras el estreno de su autobiografía musical 'Better Man', una película en la que repasa sus propias vivencias con la banda sonora de los éxitos de su carrera y en la que el artista es interpretado por un mono que replica su mirada y gestos con inteligencia artificial.

"El rey del entretenimiento"

"Si Michael Jackson fue el rey del pop, a mi me gustaría reivindicarme como el rey del entretenimiento", ha afirmado el artista, en forma a sus 51 años, con uno vestuario total look de homenaje a otro astro del escenario y las lentejuelas, Freddie Mercury.

En el estadio de Cornellá, en el marco de su gira 'Robbie Williams Live 2025', sobre todo ha habido disfrute. Como en el 'medley' que se ha marcado de versiones de algunos de sus temas favoritos, de 'Song 2' de Blur a 'Livin' on a prayer' de Jon Bon Jovi o 'Wonderwall' de Oasis. Ha seguido rockero con 'Rock DJ' para ponerse luego más intimista con 'Love My Life' que dedicó a sus hijos.

En el recital, con varios cambios de escenario para poder estar más cerca de sus fans, tampoco han faltado 'Supreme' de 'Sing when you're winning' y el tema 'Candy' de 'Take the crown'.

"Un mono de feria enjaulado"

El cantante y compositor ha dicho haberse sentido toda su vida "un mono de feria enjaulado", un sentimiento del que lleva huyendo varias décadas con idas y venidas y del que también le ha distraído siempre el fútbol. Williams, quien de niño soñaba con ser profesional, es desde febrero el presidente de su equipo de toda la vida, el Port Vale Football Club.

Williams, que gira con coristas, bailarinas y banda en directo -lo que es cada vez menos habitual-, ha agradecido la energía del público de la capital catalana: "Vosotros sois el show, lo hacéis posible. Sin vosotros yo solo sería un hombre con problemas mentales dando brincos".

La autoconciencia del artista se hace palpable todo el concierto e incluso él mismo ha hecho bromas sobre su narcisismo. Williams ha preguntado al público si aún tiene el encanto que le hizo famoso y se ha reído de su propio pasado, incluido su periodo en Take That, cuando ha dicho era "un gordito bailarín".