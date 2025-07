Sandra Férriz, preocupada por una posible picadura de chinche a su hijo: el diagnóstico médico

Rocío Molina Madrid, 16 JUL 2025 - 18:22h.

La exparticipante de 'LIDLT' ha acudido al médico con su hijo tras aparecerle una extraña picadura en la pierna: el parte recibido

Sandra Férriz confiesa sus miedos por su segunda maternidad y desvela la decisión radical que ha tomado

Sandra Férriz se ha llevado un buen susto con su pequeño Noah, su hijo de casi dos años. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que está embarazada por segunda vez, se ha encontrado con una extraña picadura del pequeño en su pierna y ha descubierto horrorizada que entre las opciones que podían ser era desde una chinche y pulga hasta una reacción alérgica. Tras hacer todo tipo de conjeturas y mostrar en redes la fotografía, la novia de Darío Sellés ha acudido al médico muy preocupada y allí ha conocido el diagnóstico médico de su niño.

"No tengo ni idea de qué puede ser. ¿Alguna vez habéis visto algo así?", es la pregunta que ha lanzado la influencer a su comunidad de seguidores junto con la fotografía de la picadura y a partir de ahí se ha producido un debate y baile de posibilidades. Lejos de tranquilizarse, Sandra Férriz ha salido más asustada, dado que la opción por la que más se decantaban era la picadura de una chinche o la reacción alérgica al tocar alguna ortiga u otra planta venenosa.

Tras desahogarse con su comunidad de seguidores, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ponía rumbo al médico para que un pediatra les pudiera atender y le dieran una solución y respuestas a la extraña erupción en la pierna del pequeño Noah.

Sandra Férriz ha barajado muchas de las posibilidades que le han dicho al mostrar la foto de la picadura. Las respuestas que más se han repetido han sido que estos granitos se debían a moluscos (que pueden transmitirse a través del agua de la piscina y objetos compartidos) o picaduras de pulgas y de chinches que es lo que la ha terminado de desestabilizar y más aún en su estado.

Sandra Férriz comparte el diagnóstico médico recibido

"Hemos estado en el pediatra y nos han dicho que es una reacción alérgica, que no nos preocupemos. Me han dicho que le podemos mandar un crema con cortisona, pero que no es necesario, que le va a desaparecer", ha explicado.

Puede que esos granitos no se vayan de aquí a una semana le han advertido a Sandra Férriz para que tenga paciencia, pero que mientras no le pica o no le duela es que está todo bien y puede que no le haga falta ni la crema. "No es nada preocupante. Será el roce con alguna planta, alguna cosa que le ha provocado una alergia, pero no es ningún virus, no es nada que se le haya contagiado ni ninguna picadura", ha señalada la exparticipante de 'LIDLT' tras conocer el diagnóstico de su pequeño.