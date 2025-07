La hermana de Michu y Gema Aldón destapan a Gloria Camila: "Dudó de la paternidad de José Fernando"

Tamara y Gema Aldón se han sentado en el plató de '¡De viernes!' y han contado cómo es la verdadera relación de Gloria Camila con su nieta Rocío

El mensaje que Michu dejó a Gloria Camila sobre el futuro de su hija: "Haréis juntas cosas de moda"

Compartir







Doce días después de la inesperada muerte de Michu, la que fuera pareja de José Fernando Ortega, su madre, Inmaculada Gamaza, se sienta por primera vez en un plató de televisión para narrar en primera persona cómo vivió el trágico suceso y el momento en el que José Fernando le dio la fatal noticia de la muerte de su hija pequeña.

La madre de Michu le ha expresado a algunos compañeros de prensa estar decidida a quedarse con la custodia su nieta Rocío para cuidar de ella. Además, la madre de Michu habría acusado a Gloria Camila de mantener una relación superficial con la niña, marcada más por las apariencias que por el afecto.

Para apoyar la versión de Inmaculada, Tamara (hermana de Michu) y Gema Aldón se suman al testimonio explicando por primera vez cómo era realmente la relación de los Ortega con Michu.

Gema Aldón habla de la verdadera relación de Gloria Camila con su sobrina

Gema Aldón, que siempre se ha mostrado muy crítica con los comportamientos de los Ortega, ha visitado el plató de '¡De viernes!' para contar cómo vivió ella la relación de Michu con la familia de José Fernando, y cómo ha sido en realidad la relación de Gloria Camila con la pequeña Rocío:

"Esas imágenes me parecen súper hipócritas, no lo ha hecho nunca y lo hace ahora. Una buena razón para hacerlo habría sido portarse así con la niña el día del tanatorio, no justamente ahora (...) Michu confiaba mucho en mi madre y ella sabía que dejándole la niña a mi madre se aseguraría de que la niña vieses a su familia paterna. La persona que recogía a Rocío no era Gloria, era mi madre, mi madre era la que se quedaba con la niña en Chipiona. Gloria, tanto que habla ahora de su sobrina, llegó a dudar de la paternidad de su hermano, no sé qué problema tiene esta chica con las paternidades de la gente. Michu no ha tenido el apoyo de los Ortega para sacar a esa niña adelante, ha sido ella la que ha sacado a Rocío adelante, y si la niña ha visto a la familia de su padre es porque Michu ha hecho por que eso fuese así".

Tamara, hermana de Michu, explica por qué ha roto su silencio

Tamara es la hermana de Michu. La andaluza, que concede en '¡De viernes!' su segunda entrevista tras participar en 'Tardear', ha explicado que acude a televisión para "adelantarse" a las declaraciones que los Ortega Cano puedan dar sobre su familia:

"Yo salgo aquí a hablar porque ya sé lo que va a pasar, ya sé que se va a hablar del tema de la custodia. Tenemos la prensa todo el tiempo en la puerta de casa, así que hablar tengo que hablar (...) Yo ya sabía que esto iba a pasar (que Gloria iba a hablar del tema de la custodia en televisión), pues yo me adelanto y no me quedo en mi casa escuchando cómo los demás hablan de mi familia. Es lo más normal del mundo que yo salga a hablar de mi hermana, que para eso es mi hermana. Estoy hablando ahora porque es cuando me han dado la oportunidad, yo llevo mucho tiempo callada porque mi hermana no quería que yo hablara de ellos, pero ella también sabía qué era lo que yo pensaba sobre esa familia que tan mal la han tratado".