Muere Michu, expareja de José Fernando, a los 33 años

Lorena Romera 08 JUL 2025 - 08:36h.

La exnuera de Ortega Cano ha sido hallada sin vida en su domicilio, en Cádiz

La primera entrevista de Michu en Telecinco fue en 2013, donde se sinceraba sobre su "oscuro pasado"

Compartir







Michu, exnovia de José Fernando, ha muerto a los 33 años. La que fuera nuera de José Ortega Cano ha sido hallada sin vida en su domicilio. Aunque se desconocen las causas de la muerte, todo apunta a que podría a deberse a la enfermedad congénita de corazón que padecía.

La excuñada de Gloria Camila Ortega ha fallecido la noche del 7 de julio en su localidad natal, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Los primeros detalles de la investigación apuntan a que el motivo del fallecimiento podría estar relacionado con la enfermedad cardíaca que padecía y por la que tuvo que ser intervenida en varias ocasiones.

En 2018, la que fuera pareja de José Fernando -con la que tiene una hija en común de de 8 años- pasaba por quirófano por este problema de salud. Desde ese momento, fueron varias las cirugías a las que se sometió. La intención era retrasar un posible trasplante y mejorar su calidad de vida, ya que, debido a esta enfermedad congénita y a las limitaciones físicas que le provocaba, Michu tenía reconocida una discapacidad del 38%.

Los datos médicos de la expareja de José Fernando

Todos estos datos los ofrecía hace menos de un año, en septiembre de 2024, cuando la creadora de contenido entraba en directo en 'TardeAR' para narrar el enfrentamiento que había sufrido con una amiga, que le había "agredido en plena calle".

Canal de Whatsapp de Telecinco

En esa intervención televisiva, Michu explicaba que por su problema cardíaco no puede alterarse más de la cuenta. "Cuando me pongo nerviosa, ya no puedo estar, huyo (...) Me faltaba el aire, el corazón iba a tope. Tuve que ir al médico porque empecé ahogarme. Me hicieron un electro", expresaba la fuera nuera de José Ortega Cano al hablar de su enfrentamiento con esta amiga, que le provocó el estar "ingresada dos horas con el corazón a 184 pulsaciones".