Inmaculada, madre de Michu, desgarradora: "Mi nieta salió al balcón gritando '¡mi mamá está muerta!"

Inmaculada Gamaza, la madre de Michu, se ha sentado por primera vez en un programa de televisión y ha elegido '¡De viernes!' para contar en primera personas cómo recibió el pasado siete de julio la noticia de la muerte de su hija con tan solo 33 años de edad.

La abuela de la única hija de José Fernando Ortega era incapaz de contener la emoción en el scoop del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona contando cómo se encuentra en estos complicados momentos: "Me encuentro mal, destrozada, con mucha angustia. Sobrellevándolo como puedo (...) No me lo creo, pero ya me voy desbloqueando un poco. Ya la puedo llorar, porque no la podía llorar. Tenía mucho miedo de que esto pudiera pasar, pero no pensaba que esto pudiera pasar tan rápido".

Inmaculada explicaba en '¡De viernes!' que fue precisamente José Fernando quien esa fatídica mañana de lunes se puso en contacto con ella para contarle lo que había ocurrido: "José Fernando me llamó para contarme que a mi hija le había dado un infarto. Luego me enteré por los vecinos de que fue mi nieta Rocío la que salió al balcón a pedir ayuda diciendo que su mamá estaba muerta".

Y es que esa mañana del siete de julio, Michu y su hija Rocío se encontraban en su domicilio: "Habían estado desayunando juntas, Rocío se estaba pintando y Michu se estaba vistiendo. Empezó a tener un dolor muy fuerte de barriga y tuvo que tumbarse en la cama porque no podía, y ahí dejó de respirar".