Paula Moya, conocida en las redes sociales como Paula Loves, ha dado a luz a su primera hija, a la que ha llamado Valentina

Paula Moya, más conocida en las redes sociales como Paula Loves, ha dado a luz a su primera hija con su marido, Diego Rivas, tras haber superado un cáncer en el cuello del útero. La patología derivó del virus del papiloma humano (VPH), por el que tuvo que someterse hasta a tres conizaciones (extirpaciones): "Yo tenía el papiloma tipo 16 y, de un día para otro, me dijeron que tenía células cancerígenas", dijo la influencer sobre su enfermedad, siendo los tipos 16 y 18 los responsables de aproximadamente el 70% de los cánceres de cuello uterino a nivel mundial.

Tras las intervenciones quirúrgicas, la creadora de contenido se quedó embarazada y, el día 13 de julio, dio la bienvenida a su primera hija, Valentina. Durante esta última semana, reconoce haber estado "desaparecida" de las redes sociales pero, ahora que ya se encuentra instalada en casa con su bebé y ambas están "sanas y salvas", Paula ha comunicado así la feliz noticia:

"Gracias a la vida por este regalo"

"Nuestra pequeña ya está en casa. Perdonad mi desaparición, pero me he enamorado profundamente. Mi amor se ha multiplicado al infinito. Desde el segundo uno, esta pequeña nos robó el corazón. Solo puedo dar gracias a la vida por este regalo. Es el amor más puro y sincero que he sentido jamás. Un amor incondicional, tan fuerte, que ha hecho que la leona que llevo dentro ruja como nunca", ha dicho, junto a un carrusel de fotografías en el que posa la feliz familia.

Igualmente, la influencer ha querido dar las gracias a todos los que le brindaron apoyo durante su embarazo, que tuvo que gestarse mediante la fecundación in vitro: "Gracias a mi marido, mi compañero, mi roca. No soltó mi mano ni un segundo durante el parto ni durante los momentos duros de mi embarazo. Pero hoy no quiero hablar del parto. Hoy quiero hablar del amor. Del amor de mi pareja. Del amor de mi madre, que llegó justo a tiempo —tras la boda de mi hermano— para estar conmigo en el momento más importante de mi vida" ha dicho, aclarando que sí, que, finalmente, el parto coincidió con el fin de semana de la boda de su hermano.

"También hablo del amor del Hospital Clínico de Madrid, y de mi ginecólogo, el Dr. Cristóbal, que me acompaña desde los 16 años. Gracias por luchar conmigo para que Valentina esté hoy aquí. Gracias por el cariño, la calma, la información, la confianza. Gracias por creer en este embarazo cuando nadie más lo hacía. Gracias también a mi suegra, mi sostén aquel domingo. A mis amigas, por estar siempre y a mi hermano, que vivió su boda con el corazón dividido, pensando en mí", ha concluido, inmersa en el inicio de una maternidad más que deseada.