Rocío Molina Madrid, 24 JUL 2025 - 10:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado el miedo que siente al separarse de su hija en vacaciones y los consejos que se aplica

Alma Cortés Bollo comunica una feliz noticia: "Lo más bonito que he visto en mi vida"

Compartir







Alma Bollo se ha abierto con sus seguidores y ha compartido uno de los vídeos más difíciles que ha grabado para sus redes sociales. La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre una de las situaciones que genera más conflictos tras una separación y a la hora de pactar una custodia compartida. El ver cómo se dividen las vacaciones y el miedo a la separación de su hija es algo con lo que la influencer lidia y que ahora ha contado para compartir lo que le alivia y en busca de consejos prácticos.

Al llegar esta fecha también ha llegado este momento tan complicado para la hija de Raquel Bollo. "Momentos que no son agradables", ha descrito acerca de la despedida de su hija Jimena que pasará 15 días de vacaciones con su padre. Ella sabe por experiencia propia que es difícil, aunque ha buscado unos mecanismos de defensa que ha compartido por primera vez en público para ayudar a otras personas en este mismo proceso y momento.

PUEDE INTERESARTE Alma Bollo abre las puertas de su casa tras finalizar las obras: sus cuatro grandes novedades

"En este espacio tan nuestro, tan sincero y en el que yo me siento tan bien voy a hablar de un tema que es muy importante para mí y es el miedo a los 15 días compartidos. Os voy a hablar desde el corazón y a contaros lo que a mí me sirve para sobrellevar este tiempo", ha comenzado diciendo la hermana de Manuel Cortés antes de desvelar los puntos que ha trabajado mentalmente para esta situación y en los que ella se refugia.

1.Normalizar los sentimientos

En primer lugar, la hija de Raquel Bollo ha hablado sobre lo importante que es normalizar los sentimientos, el no tratar de fingir y el no sentirse mal o verse peor padre por estar triste y que esta situación le supere en un principio. "Desahógate y llora, si lo necesitas", ha recomendado la exconcursante de 'Supervivientes' al ser algo que a ella le funciona en esos momentos más extremos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

2.El lado bueno de las cosas

Lejos de venirse abajo, Alma Bollo ha invitado a sus seguidores a pensar en el lado positivo de las cosas. ¿Qué hay tras estar 15 días separada de su hija? La influencer destaca el que hay más tiempo para cuidarse uno mismo. "Regálate estos días para ti, para redescubrirte y volver a conectar contigo misma", es el consejo que da a todos esos padres que sufren la separación de los hijos en vacaciones.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

3.La comunicación

Uno de los pilares fundamentales y que más cuesta alcanzar es el de la comunicación. Algo primordial y en lo que ella trabaja mucho, aunque tal como indica no siempre ha sido fácil en un proceso de separación. El enviar fotos, una videollamada, el contar cómo están pasando los días los hijos es un gesto que alivia mucho estrés. "Yo lo suelo hacer dos veces al día, aunque sé que a veces esa comunicación no nos la ponen fácil. Lo he vivido, lo sé. Pero da igual, no te quedes ahí", es lo que ella aconseja.

4.La confianza

"Es primordial. Tienes que tener muy claro que tu hijo o hija está con su otro progenitor. Por tanto, va a estar súper bien, va estar bien cuidado y recibiendo el cariño de la otra parte", son las palabras con las que ella manda un mensaje importante a todos esos padres separados. El entender este punto es el que desbloquea el resto de miedos y para Alma Bollo es el centro de todo.

5.Todo esfuerzo tiene su recompensa

Todos los consejos que la exconcursante de 'Supervivientes' se aplica para superar su miedo a la separación en vacaciones de su hija se resume finalmente en "hacer las cosas bien, intentarlo para tener después una recompensa". Esto es una prueba de madurez, para recargar energías y para que el reencuentro después sea maravilloso.