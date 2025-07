Álvaro Muñoz Escassi comparte una foto junto a Fran Murcia, el hijo mayor de Lara Dibildos

Rocío Molina Madrid, 24 JUL 2025 - 10:36h.

Álvaro Muñoz Escassi ha actualizado sus redes sociales con una serie de fotos que han llamado la atención de sus seguidores. El exconcursante de 'Supervivientes' ha protagonizado un nuevo reencuentro con sus hijos Álvaro y Anna Barrachina, pero la más sorprendente de las fotografías ha sido la que ha compartido junto a Fran Murcia, el hijo mayor de Lara Dibildos que también ha estado presente en esta reunión familiar.

El jinete y exnovio de Sheila Casas lleva varios días mostrando en su perfil oficial de Instagram los últimos movimientos que ha hecho para hacer partícipe a su comunidad de cómo está siendo su verano y su vuelta a la realidad tras su paso por Honduras. "Uno siempre vuelve donde fue feliz", decía recientemente de una de sus últimas escapadas a Asturias donde ha descansado y también se ha reunido con sus amigos de siempre.

Y ahora lo que ha hecho a su vuelta a Madrid y que también ha mostrado en público es tener un reencuentro con sus niños. En 'Los 33', un restaurante de moda en la capital se ha reunido Álvaro Muñoz Escassi junto a todos sus hijos. Sin excepciones. La particularidad es que el finalista de 'Supervivientes 2025' ha demostrado el estrecho vínculo que tiene con Fran Murcia, el hijo mayor de Lara Dibildos, fruto de su anterior relación con Fran Murcia.

La foto junto a él y sus palabras son lo que más ha llamado la atención de esta cita. "Mi primer hijo. Lo que ha crecido...", ha escrito Álvaro Muñoz Escassi en una instantánea en la que se ve como Fran Murcia coge en brazos al jinete. Un divertido momento en el que el exconcursante de 'Supervivientes' da un beso al joven y que ha sido captado en tono de humor, pero que desprende sentimientos muy fuertes.

La relación de dos años entre Álvaro Muñoz Escassi y Lara Dibildos dejó tras de sí a su gran amor Álvaro que nacía en 2007 y un cariño que se extiende hasta ahora. La hija de Laura Valenzuela ha sido la mejor defensora del jinete en 'Supervivientes' y ese cariño que ambos se tienen se ha extendido a sus otros vínculos: sus hijos mayores de otras relaciones.

Tanta es la complicidad con Escassi que este no ha dudado en 'picarla' con el momento familiar que ha compartido junto a sus tres hijos y la preciosa instantánea en la que ella no está. "Lara está cabreada porque no sale", ha escrito, aunque no ha dudado en mencionarla en este momento tan especial que ha compartido en sus redes.