Antía Troncoso 21 DIC 2025 - 19:58h.

El exconcursante de 'GH 19', muy enamorado, se tatúa el nombre de Alba García y esta reacciona con sorpresa a este gesto de amor

Laura Galera se pronuncia sobre si Manu Vulcán ha utilizado los regalos de sus fans con Alba García

Compartir







¡Manu Vulcán está muy enamorado! El que fuera concursante de 'Gran Hermano 19' sorprendía hace apenas un par de días haciéndose un tatuaje con el nombre de su actual novia, Alba García, exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Desde el momento en que esta relación salió a la luz, ambos recibieron un aluvión de críticas debido al estallido en en redes sociales de Laura Galera, expareja del Dj.

Laura Galera y Manu Vulcán se conocieron en la casa de Guadalix de la Sierra, allí se fraguó su historia de amor que finalizaba este verano. Desde que los exconcursantes de 'GH 19' hicieron pública su ruptura, los dardos e indirectas entre ellos han sido constantes. Aunque, fue cundo se descubrió la nueva relación de Manu con Alba, cuando la hija de María José Galera decidía romper su silencio para desenmascarar a su expareja.

PUEDE INTERESARTE Manu Vulcán reflexiona tras las críticas por su escapada con Alba García y el estallido de Laura Galera

Sin ningún tipo de reparo, Laura Galera desvelaba el verdadero motivo de su ruptura con el Dj y confesaba que este la había dejado por un mensaje de WhatsApp. Asimismo, la sevillana acusaba a su expareja de haberle propuesto falsear discusiones para aumentar sus reproducciones en el canal conjunto que tenían en mtmad y, además, aseguraba que el gaditano estaba con Alba García por "fama y protagonismo".

PUEDE INTERESARTE Alba García toma una drástica decisión tras confirmar su relación con Manu Vulcán, que ha provocado el estallido de Laura Galera

Unas declaraciones a las que Manu no tardaba en responder: "Se supone que yo soy un buscafamas, que solo estoy pendiente a la tele y a las redes... ¿No lo puedes haber contado tú eso antes? ¿Qué pasa, que te molesta que yo haya encontrado a otra persona? ¿Te molesta que esté feliz?", sentenciaba el de Cádiz.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Manu Vulcán se tatúa por amor: así ha reaccionado Alba García

Pese a toda la polémica y todas las críticas que han recibido por estar juntos, Alba y Manu parecen estar en su mejor momento y ya no se cortan en compartir contenido juntos. Los influencers confirmaban su relación hace 3 meses, con unas románticas instantáneas en las que mostraban una mágica experiencia en una cabaña de cristal en la que los tortolitos habían disfrutado de unos días de ensueño. Desde entonces, la pareja ha normalizado su noviazgo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque, la sorpresa llegaba un par de días atrás, cuando Manu Vulcán compartía un vídeo en el que Alba García reaccionaba a su nuevo tatuaje. Y es que el Dj ha decidido tatuarse el nombre de la influencer y, muy emocionado, la sorprendía con este gesto de amor, que pillaba completamente desprevenida a la exnovia de Álvaro Rubio, quien, con cara de incredulidad, exclamaba: "¿En serio? ¡Amor, estás loco! ¡No me lo creo! ¡Estoy flipando!".