Melyssa Pinto se atreve y pone nota a Mario Casas como novio

Melyssa Pinto vuelve a ponerse frente a la cámara sin ningún tipo de filtro. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y concursante de ‘Supervivientes’ ha decidido mostrarse tal y como es, sin nada de maquillaje, enseñando la realidad de su piel antes de comenzar un nuevo tratamiento dermatológico. Una vez más, la influencer ha querido visibilizar una realidad que muchas personas del mundo influencer prefieren ocultar.

Con más de un millón de seguidores en Instagram, Melyssa se ha convertido en una de las creadoras más ‘top’ del momento y esto es debido a la naturalidad con la que transmite las cosas a sus seguidores. Lejos de esconder sus imperfecciones, la catalana ha optado por enseñarlas y normalizarlas, explicando abiertamente el problema de acné quístico que lleva tiempo arrastrando .

“Hoy empiezo con el Dercutan”, ha anunciado a través de sus stories. Tras años sufriendo brotes de acné severos, ha decidido dar un paso al frente y comenzar a ponerle solución. La novia de Mario Casas ha enseñado en primer plano las marcas, los granos y la textura de su piel justo antes de empezar con el tratamiento para así ir viendo si da resultados. “A ver si estos granos quísticos que me salen desaparecen y las marcas mejoran”, ha explicado sincera.

La influencer sabe que hay muchas chicas entre sus seguidores que pueden estar pasando por lo mismo y es por ello que ha decidido hablarlo tan abiertamente. “Os voy a ir dejando la evolución”, ha prometido. Un gesto que sin duda la acercará más a su comunidad, que ya de por sí la considera una influencer consciente con su contenido y muy transparente.

No es la primera vez que la exconcursante de 'Supervivientes' se pronuncia sobre sus problemas de piel. En varias ocasiones ha hablado de brotes, marcas y complejos, siempre acompañándolo de imágenes reales de su piel sin filtros ni maquillajes. Para ella, hacer público este tipo de procesos es una forma de acercarse más a sus seguidores y demostrar que todo lo que se enseña a través de Instagram no siempre es la realidad.

Ahora solo queda que la creadora de contenido se siga animando a subir el proceso semana por semana para que su comunidad vea si su piel va mejorando con el Dercutan. Tras muchos años de sufrimiento por el estado de su piel, parece que por fin los problemas llegarán a su fin.