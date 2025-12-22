Marieta da detalles de su luna de miel con Suso Álvarez

Rocío Molina 22 DIC 2025 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha contado a sus seguidores su plan perfecto para la luna de miel con Suso Álvarez

Marieta y Suso Álvarez terminan este año de lo más ilusionados y pendientes aún de dar la fecha de su boda para el próximo año. El 2026 será de lo más especial para ellos porque la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el colaborador de Telecinco escribirán un nuevo capítulo en su historia de amor. En medio de todo lo que están planeando para su gran día, la ganadora de 'GH DÚO' ha dado los primeros detalles de lo que tienen en mente para su luna de miel.

La futura novia está compartiendo poco a poco con su legión de seguidores parte de este bonito camino hasta que dé el 'sí, quiero' a Suso Álvarez. Y, aunque hay muchos flecos aún pendientes, Marieta está siendo de lo más generosa y hasta ha prometido con una cuenta atrás que pronto dará la fecha de este día tan especial. Además de eso, la influencer de Elche ha contado en sus historias de Instagram las ideas que están barajando para su luna de miel y que forman también parte de lo que ella ha llamado el 'Diario de la novia'.

Tan solo ellos conocen los detalles y posibles destinos que han barajado para celebrar su amor después de la boda. Hasta ahora. La ganadora de 'GH DÚO' ha dado unas opciones que han hablado, pero todavía están lejos de confirmarse y de estar totalmente cerradas.

No es la primera vez que la prometida de Suso Álvarez responde a las preguntas sobre su boda. En un ejercicio de naturalidad, como así ha mostrado a través de su perfil oficial de Instagram, esta ha confesado sus deseos: "Ni idea de este tema, queremos ir a tantos sitios y tantos días que no sabemos bien cómo hacerlo".

Desde que diesen a conocer por un vídeo viral, su noticia de la pedida, la ganadora de 'GH DÚO' y el exconcursante de 'GH' y colaborador de realities van avanzando poco a poco con los preparativos. Y, aunque el destino de su luna de miel no está cerrado, ambos sí que tienen clara la idea que tienen para su viaje de novios. Esta será un mix de planes repartidos a lo largo de casi cuatro semanas o así, tal como ha anunciado Marieta.

"Mi idea es unos 5 días de safari (no sé a dónde). De ahí irnos a Tailandia (unos 10-15 días) y, por último algo de relax como Maldivas unos cuatro días, pero ni idea", admite del ambicioso plan que quiere organizar junto a Suso Álvarez.