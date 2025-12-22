Famosos a los que les ha tocado la Lotería de Navidad: de Jorge Javier Vázquez a Carlos Sobera

La suerte no sonríe solo a personas anónimas: famosos que han ganado un buen pellizco en el sorteo de la Lotería de Navidad

Mercedes Milá, Jorge Javier Vázquez, Soraya Arnelas, Carmen Lomana o Carlos Sobera son algunos de ellos

MadridCada 22 de diciembre, España vive uno de sus rituales querido y soñados por todo el mundo: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. "El Gordo", el segundo y tercer premio suelen ser los más codiciados, pero nadie le hace ascos ni a la pedrea. Más que un sorteo, es una mezcla de tradición, esperanza colectiva e historias personales. Una ilusión que permite soñar a todos por igual. Los famosos también participan, compran décimos, se suman a peñas y, en algunos casos, han tenido la suerte de ser agraciados, lo cuenten o no.

En España abundan las anécdotas sobre rostros conocidos que han obtenido desde reintegros y quintos hasta el propio "Gordo". Además, siempre hay historias curiosas, décimos regalados, premios que no se cobraron a tiempo, o familias enteras que han tenido la suerte de compartir premio. Jorge Javier Vázquez, Mercedes Milá, Soraya Arnelas, Carmen Lomana, Carlos Sobera… son solo algunos de los rostros más conocidos que fueron afortunados en el sorteo de la Lotería.

Mercedes Milá

El 22 de diciembre del 2006, gran parte del equipo de Megamedia de Telecinco, llevaba un número premiado. Entre ellos la presentadora Mercedes Milá. La periodista ha contado varias entrevistas su gusto por la tradición de comprar décimos y cómo, en aquella ocasión, la alegría llegó al equipo en un momento especial de la producción.

Jorge Javier Vázquez

El presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, también ha sido afortunado, no con 'El Gordo' ni un gran premio, pero sí con mucha ilusión. En 2021, recuperaba gracias a las terminaciones en "8" de aquel año, hasta 120 euros. Un importe que lleva implícito tradición, cercanía y muchos nervios.

Carlos Sobera

Carlos Sobera, es otro de los agraciados en el sorteo. El presentador ha reconocido públicamente que, en una ocasión, obtuvo un premio pequeño, 300 euros que celebró con mucha felicidad y desde entonces prueba suerte cada año. Como buen aficionado a la lotería siempre lleva varios números, como marca la tradición.

Nacho Guerreros

Nacho Guerreros, actor de 'La que se avecina', es uno de los personajes a los que más le cambio la vida el sorteo de Navidad y eso que no le tocó a él directamente. En 2002 a su padre le tocó "El Gordo", premio que compartió con el actor. Gracias a ello, se mudó a Madrid, abrió su propia tienda de diseño y decoración en Madrid y compró los derechos de la obra de teatro 'Bent', gracias a la cual logró su sueño de convertirse en actor.

Soraya Arnelas

La cantante ganó un segundo premio con un décimo que compartía con sus padres. Además de este triunfo navideño, Soraya también ha tenido suerte en otros sorteos familiares, como la Lotería del Niño, donde en una ocasión se encontró con dos décimos premiados.

Carmen Lomana

La empresaria ha reconocido en diversas entrevistas que sí le tocó un premio en el sorteo navideño gracias a un décimo que le regalaron, pero la anécdota no fue la cuantía, sino lo que pasó después. No cobró el premio porque se le olvidó comprobar el número dentro del plazo para reclamarlo, por lo tanto, se quedó sin premio.

Fortu

Fortu, el conocido cantante y exconcursante de 'Supervivientes', jugaba varios números en 2015. La fortuna quiso agraciarle con dos décimos que resultaron premiados con un quinto premio, lo que se tradujo en aproximadamente 12.000 euros en total.