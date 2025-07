Ana Carrillo 29 JUL 2025 - 13:05h.

El exconcursante de 'GH DÚO' ha respondido a nuestras preguntas tras haber sido visto con una chica de vacaciones en Portugal

Maica Benedicto se pronuncia sobre su relación con Álex Ghita y el polémico unfollow de Adara Molinero

Álex Ghita se hizo conocido en redes sociales por entrenar a muchos rostros conocidos: Alejandra Rubio, Suso Álvarez, pero especialmente Carla Barber, del que era amigo íntimo hasta que su relación saltó por los aires debido a los celos de Adara Molinero, según nos contó en una entrevista en exclusiva el concursante de 'Warrior Games'.

Tras su ruptura con la hija de Elena Rodríguez el verano pasado, el entrenador personal ha sido relacionado con Maica Benedicto porque él expresó que quería conocerla más porque le llamaba la atención cuando convivieron en la casa de Guadalix de la Sierra durante la tercera edición de 'GH DÚO'.

Desde entonces, su vida sentimental había quedado en un segundo plano hasta ahora, que Javi de Hoyos ha publicado en TikTok una foto en la que se le ve de vacaciones en Portugal con una joven rubia: se les ve sonrientes, tomando algo en un chiringuito de playa. Ante la oleada de rumores que ha suscitado la imagen, desde OUTDOOR le hemos preguntado al entrenador si es cierto que vuelve a estar ilusionado.

"Siempre que conoces a alguien y conectas, hace ilusión", nos ha confirmado Álex Ghita, que no esconde que está conociendo a esta chica de la que no ha dado detalles, pues se trata de una persona anónima al que él no ha expuesto en sus redes sociales, donde ha seguido compartiendo contenido fitness desde su retiro vacacional pero sin mostrar en ningún momento a su acompañante o dar pistas de que podría haber iniciado un noviazgo.

"Es pronto para decir nada más, pero de momento bien", añade el amigo de Óscar Landa, que se confiesa feliz e ilusionado pero que rechaza hacer más declaraciones acerca de lo que podría ser una incipiente relación que habría comenzado a gestarse en las últimas semanas, pues a finales de junio acudió a 'En todas las salsas' a presentar 'Warrior Games' y aseguró que estaba "muy centrado" en su trabajo y que tenía "miedo" de volver a pasarlo mal: "Yo soy una persona que se entrega mucho, a veces en exceso y tengo que saber priorizarme a mí mismo".