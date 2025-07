Claudia Barraso 29 JUL 2025 - 19:16h.

Ibai Llanos se ha pronunciado sobre su polémica reacción ante el acercamiento de la cantante De La Rose: "Dejad de vacilarme"

Ibai Llanos se ha pronunciado sobre su comentada reacción cuando la cantante De La Rose se acercó a cantar al youtuber. Después de la emisión de la Velada del Año V, la reacción de Ibai ha sido una de las cosas que más polémica ha generado y de lo que más memes se han hecho.

Nadie entendió por qué Ibai se quedó tan sorprendido y paralizado cuando la cantante se acercó hasta su mesa y le dio la mano. El presentador todavía no se había pronunciado sobre ello, pero ahora, tras ver toda la repercusión que ha tenido esta imagen suya, ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde aclara qué le sucedió.

Cuenta que De La Rose comenzó a acercarse a él mientras cantaba ‘yo estoy chingando, yo estoy brincando’ y que entonces, se acercó y el no supo qué quería: “Yo creo que se acerca y digo ‘no querrá que cante que me da mucha vergüenza’. Entonces no se por qué decido levantarme, rollo buenas noches qué tal y me dio la mano, le doy la mano y le digo ‘encantado. Buenas Noches’, cuenta en el vídeo.

Con tono nervioso, explica que no se esperaba que la puertorriqueña se acercase a él, ya que no se conocían hasta ese momento: "Era la primera vez en mi vida que la veía en persona. ¿Qué queréis que haga? Dejad de vacilarme y de hacerme bromas. ¿Qué queréis que haga? ¿Me pongo a bailar y a mover la cadera? Saludo educadamente y me siento", añadía.

El gesto de Ibai cuando la cantante se alejaba

Ibai ha defendido en todo momento que se trataba de una reacción normal y que puso esa cara porque no sabía qué hacer: "Es verdad que mi cara es rara, es como un poco 'no me lo esperaba', pero por favor, ¿qué quieres que haga? ¿doy palmas? Saludo educadamente. Buenas noches y se acabó".

Antes de subir ese vídeo dando explicaciones a sus seguidores, subió el vídeo del momento exacto en el que se puede apreciar perfectamente todos los gestos al final. Sus compañeros de mesa, se sorprendieron de lo que había sucedido y cuando la cantante estaba de vuelta al escenario, Ibai se abanicó la cara con su propia mano.