La Velada del Año incluye siete combates de boxeo entre creadores de contenido como Pereira y Rivaldios, Perxitaa y Gaspi y el de Abby y Roro

Aitana, De la Rose, Mike Towers, Grupo Frontera, Los del Río, Eladio Carrión y Melendi son los cantantes que actúan en La Velada de Ibai Llanos

El creador de contenidos en directo Ibai Llanos ha llenado este sábado el estadio sevillano de La Cartuja con la quinta edición de su espectáculo La Velada del Año, uno de los eventos más seguidos en redes sociales que combina combates de boxeo y actuaciones musicales.

Un total de 80.000 personas que agotaron las entradas diez días antes del evento asistirán presencialmente. Además, millones de espectadores siguen desde el canal de Twitch de Ibai el evento en directo a través de las 36 cámaras preparadas para la retransmisión.

El despliegue de medios para retrasmitir el evento

La edición pasada fue la emisión más vista en la historia de la plataforma, estableciendo un récord histórico de 3,85 millones de dispositivos conectados simultáneamente, según ha informado la organización.

El despliegue técnico incluye 'steadycams, grúas telescópicas y una 'skycam' que cruza el estadio idéntica a la que se utiliza en LaLiga, todo coordinado desde dos camiones convertidos en unidades móviles, que albergan tres equipos de realización trabajando en paralelo. Para transportar todo el equipo hasta Sevilla ha sido necesario movilizar más de 45 tráilers.

Las sorpresas de La Velada

Por primera vez, La Velada del Año se celebra en horario nocturno. La cita ha arrancado a las 19:30 horas e incluye siete combates de boxeo entre creadores de contenido: Pereira vs Rivaldios, Perxitaa vs Gaspi, Abby vs Roro, Andoni vs Belcast, Alana vs Ari Geli, Viruzz vs T. Mazza y TheGrefg vs Westcol.

Los siete cantantes confirmados son Aitana, De la Rose, Mike Towers, Grupo Frontera, Los del Río, Eladio Carrión y Melendi. Además de estos artistas confirmados, otros cantantes como Saiko o India Martínez han sorprendido con su llegada al escenario.

Desde la organización aseguraban, además, que uno de los momentos más impactantes del evento es la salida al ring de los boxeadores, para la cual tienen preparadas numerosas sorpresas.

El colombiano Westcol, uno de los 'streamers' más populares de Latinoamérica, anunció en sus redes sociales que saldrá acompañado del rapero Arcángel.

Medidas de protección por altas temperaturas

Ante la previsión meteorológica, que apuntaba a máximas de hasta 38 grados, la organización ha implementado medidas para proteger al público del calor.

Se están repartiendo botellas de agua y hay ocho puntos de hidratación distribuidos por el estadio, pulverizadores en la pista, zonas con toldos en los accesos y se ha llevado a cabo una apertura anticipada de puertas a las 16:00 horas para facilitar una entrada escalonada.

La Velada, el gran éxito de Ibai Llanos

La primera edición de esta propuesta de Ibai Llanos tuvo lugar en Barcelona en 2021 en una discoteca y con medidas anticovid, a la que le siguieron las celebradas en el Pabellón Olímpico de Badalona (2022), el Estadio Metropolitano de Madrid (2023) y el Santiago Bernabéu (2024), todas con llenos.

Esta última velada fue seguida a través de la plataforma social Twitch por 3,8 millones de espectadores en el canal del propio Ibai Llanos, 400.000 más que en la de 2023.