Claudia Barraso 28 JUL 2025 - 18:58h.

Ibai Llanos ha publicado un vídeo en su Instagram un vídeo donde afirma que no tiene más ideas para la Velada del Año de 2026

La Velada del Año vuelve a batir todos los récords: TheGrefg vence por KO técnico y Abby gana a RoRo

Ibai Llanos ha vuelto a hacerlo. La Velada del año V ha vuelto a ser uno de los eventos más seguidos en redes sociales del que todavía no se deja de hablar. Otro año más, no ha defraudado a nadie. Tanto los combates, como los espectáculos, la decoración y la puesta en escena ha estado a la altura y parece que ha cumplido muchas expectativas.

El youtuber ha recibido a través de redes, muchos comentarios positivos, tanto de los participantes, como de los invitados o de cientos personas que acudieron a Sevilla. Ahora, es él quien se ha pronunciado sobre su propio evento y ha dado su opinión en sus historias de Instagram, un día después de los combates: "Ayer fue una puta locura, uno de los mejores días de mi vida profesional y de mi vida en general".

En sus vídeos, no dejó a nadie sin recibir un agradecimiento, a todos los que le ayudaron a organizarlo y a todos los trabajadores del evento: "Gracias a todos los que fuisteis a Sevilla y los que lo visteis online, cuarto récord consecutivo del mundo con cifras ya de extraterrestre. Es una locura, no tengo palabras, gracias de corazón". Es el quinto año que se celebra estos tan esperados combates en los que los luchadores son gente conocida en redes sociales que no son profesionales en el deporte.

La reflexión de Ibai

La Velada es uno de los grandes proyectos de Ibai, sino el más grande en el que todo el mundo espera ansioso saber los resultados y ver el desenlace de todos los luchadores que durante meses se someten a una preparación física para los combates. Otro año más que consigue cumplir con todas las expectativas que sus fans tenían puestos en él. Pero, ¿hasta cuándo?

Tras un día de reflexión y de asimilar todo el éxito que ha vuelto a tener, Ibai se ha pronunciado sobre lo que ocurrirá el año que viene: "Ahora vamos a descansar, vamos a dormir y vamos a pensar en si haremos una siguiente Velada o no. Dadme opciones, vamos a Marte, a Júpiter o no sé a dónde iremos o quién va a pelear. No hay más ideas, chavales, no queda nada ya".

No se sabe si se trata de otro farol del presentador para crear más expectativas o si realmente Ibai ha dejado el listón tan alto que es imposible superar lo de estos cinco años. Lo que se sabe, es que, por el momento, ya hay algunos influencers y youtubers que han dejado caer que puede que participen el año que viene, pero Ibai está sin ideas.