El cambio físico de Ibai Llanos sigue sorprendiendo a sus seguidores. El creador de contenido se ha sometido recientemente a una prueba de esfuerzo para conocer su estado de salud y rendimiento que ha compartido en sus redes sociales.

“Hoy voy a poner mi cuerpo al límite porque voy a hacer la prueba de esfuerzo. ¿Seguro que os suenan estas imágenes de Mbappé, Cristiano Ronaldo o Messi? Es una prueba que hacen todos los deportistas profesionales para saber cómo están de corazón y a nivel de rendimiento”, cuenta en el vídeo.

En concreto, el influencer se somete a una prueba de esfuerzo nivel 3 con estudio de gases con una m áscara. Esta máscara está preparada para analizar el aire que entra y sale de su cuerpo mientras realiza el ejercicio sobre una cinta. Ello, junto con el electrocardiograma, permite conocer toda la información. "A ver hasta cuánto puedo aguantar y cómo estoy. Nunca la he hecho", zanja Llanos en el vídeo.

Tal y como explica el profesional que le ha realizado la prueba, el creador de contenido tiene que ir subiendo la frecuencia cardíaca, que es la curva que se va a estudiar. "Con toda esa información podemos prepararle un entrenamiento más preciso", asegura.

En el vídeo se ve al joven subido a una cinta de correr trotando cada vez a más intensidad y con una máscara para analizar los gases. "La máscara aprieta, joder", dice en el minuto siete de la prueba, cuando está corriendo a 10 kilómetros por hora.

Finalmente, Ibai llega a las 186 pulsaciones por minuto y una velocidad de 14 kilómetros por hora. Al terminar el ejercicio le recrimina en broma a su entrenador: "Me has mentido en el tiempo dos o tres veces y mentalmente no acaba nunca", cuenta.

"A nivel de salud estoy muy bien de corazón, que es lo importante"

Finalmente, la prueba arroja resultados positivos para Ibai. "Aparte de perder peso, estás bien entrenado. 186 pulsaciones no es mucho para la velocidad que llevabas", le dice el profesional.

"A nivel de salud estoy muy bien de corazón, que es lo importante", dice. Bueno, haremos una maratón en unos años. Vamos a prepararlo", concluye.